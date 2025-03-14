https://ria.ru/20250314/moshenniki-2005046218.html

Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек

Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек - РИА Новости, 14.03.2025

Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек

Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:32:00+03:00

2025-03-14T16:32:00+03:00

2025-03-14T16:32:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке. В Telegram-канале столичного объединения ветеринарии уточнили, что в Западном административном округе Москвы у подъездов появились мошеннические объявления о надомной вакцинации от бешенства кошек, которые проводят лето на даче. "Они (объявления - ред.) не имеют отношения к госветслужбе Москвы. Будьте внимательны: госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах. Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html

москва

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва