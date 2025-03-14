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Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек - РИА Новости, 14.03.2025
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16:32 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/moshenniki-2005046218.html
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек - РИА Новости, 14.03.2025
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек
Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:32:00+03:00
2025-03-14T16:32:00+03:00
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке. В Telegram-канале столичного объединения ветеринарии уточнили, что в Западном административном округе Москвы у подъездов появились мошеннические объявления о надомной вакцинации от бешенства кошек, которые проводят лето на даче. "Они (объявления - ред.) не имеют отношения к госветслужбе Москвы. Будьте внимательны: госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах. Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке", - говорится в сообщении.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек

Госветслужба Москвы заявила, что не обходит квартиры для вакцинации животных

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке.
В Telegram-канале столичного объединения ветеринарии уточнили, что в Западном административном округе Москвы у подъездов появились мошеннические объявления о надомной вакцинации от бешенства кошек, которые проводят лето на даче.
«
"Они (объявления - ред.) не имеют отношения к госветслужбе Москвы. Будьте внимательны: госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах. Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке", - говорится в сообщении.
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