https://ria.ru/20250314/moshenniki-2005046218.html
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек - РИА Новости, 14.03.2025
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек
Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:32:00+03:00
2025-03-14T16:32:00+03:00
2025-03-14T16:32:00+03:00
общество
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московское объединение ветеринарии предупредило, что госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства, вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке. В Telegram-канале столичного объединения ветеринарии уточнили, что в Западном административном округе Москвы у подъездов появились мошеннические объявления о надомной вакцинации от бешенства кошек, которые проводят лето на даче. "Они (объявления - ред.) не имеют отношения к госветслужбе Москвы. Будьте внимательны: госветслужба не проводит обходов квартир для вакцинации от бешенства. Бесплатная вакцинация проводится в государственных ветклиниках или временных прививочных пунктах. Вызвать ветврача на дом владельцы могут только по индивидуальной заявке", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250313/mvd-2004868433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Москвичей предупредили о мошеннических объявлениях о вакцинации кошек
Госветслужба Москвы заявила, что не обходит квартиры для вакцинации животных