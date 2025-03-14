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Минздрав изменит перечень показаний для аборта - РИА Новости, 14.03.2025
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21:59 14.03.2025 (обновлено: 23:13 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
Минздрав изменит перечень показаний для аборта - РИА Новости, 14.03.2025
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:59:00+03:00
2025-03-14T23:13:00+03:00
общество
беременность
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба ведомства."Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", — говорится в заявлении. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появились новые прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний. В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери. Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний. "Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", — уточнила специалист. Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.
https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html
https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
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общество, беременность, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, беременность, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав изменит перечень показаний для аборта

Минздрав подготовил проект приказа об изменении перечня показаний для аборта

© Fotolia / KadmyБеременная женщина на приеме у врача
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Fotolia / Kadmy
Беременная женщина на приеме у врача. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба ведомства.
"Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", — говорится в заявлении.
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Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появились новые прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний.
В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери.
Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии.
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Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний.
"Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", — уточнила специалист.
Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.
По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.
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ОбществобеременностьМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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