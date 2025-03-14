https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
Минздрав изменит перечень показаний для аборта - РИА Новости, 14.03.2025
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:59:00+03:00
2025-03-14T21:59:00+03:00
2025-03-14T23:13:00+03:00
общество
беременность
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба ведомства."Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", — говорится в заявлении. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появились новые прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний. В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери. Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний. "Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", — уточнила специалист. Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.
https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html
https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html
https://ria.ru/20241005/abort-1976471830.html
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общество, беременность, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, беременность, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав изменит перечень показаний для аборта
Минздрав подготовил проект приказа об изменении перечня показаний для аборта
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба
ведомства.
"Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", — говорится в заявлении.
Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появились новые прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний.
В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери.
Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии.
Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний.
"Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", — уточнила специалист.
Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.
По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.