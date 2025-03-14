https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html

Минздрав изменит перечень показаний для аборта

Минздрав изменит перечень показаний для аборта - РИА Новости, 14.03.2025

Минздрав изменит перечень показаний для аборта

Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T21:59:00+03:00

2025-03-14T21:59:00+03:00

2025-03-14T23:13:00+03:00

общество

беременность

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минздрав планирует изменить перечень медицинских показаний для искусственного прерывания беременности, так как достижения современной медицины позволяют расширить возможности для сохранения здоровья женщины и плода, сообщила пресс-служба ведомства."Проект актуализирует действующий приказ "Об утверждении перечня медицинских показаний для искусственного прерывания беременности" Минздравсоцразвития России № 736, который был утвержден в 2007 году", — говорится в заявлении. Соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Как пояснили в пресс-службе, сейчас значительно расширились возможности для сохранения здоровья беременной женщины и вынашивания плода благодаря достижениям медицины в стране. Среди прочего произошла актуализация клинических рекомендаций, разрабатываемых профильными врачебными экспертными сообществами, появились новые прогрессивные методики диагностики, эффективное лечение и профилактика заболеваний. В проекте приказа уточняются заболевания и состояния, при которых необходимо прерывание беременности из-за угрозы жизни матери. Отмечается, что там также скорректированы критерии тяжести состояния, акцент сделан на более тяжелых медицинских противопоказаниях к продолжению развития беременности: наличие устойчивых (постоянных и некупируемых) нарушений функции органов и систем, при поражении жизненно важных органов, резистентности к любым видам проводимой терапии. Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина пояснила РИА Новости, что современное развитие медицинских технологий и совершенствование методик диагностики и лечения позволяет вынашивать беременность и родить здорового ребенка при наличии у беременной женщины различных заболеваний. "Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", — уточнила специалист. Так, к примеру, при некоторых онкологических заболеваниях унифицированы подходы к ведению беременных пациенток и назначению противоопухолевой терапии, что на сегодняшний день позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.По ее словам, также при сердечно-сосудистых заболеваниях показаниями к прерыванию беременности теперь являются преимущественно тяжелые патологии, угрожающие жизни женщины, а также отсутствие эффекта от терапии.

https://ria.ru/20241121/vrachi-1984942565.html

https://ria.ru/20240913/moskva-1972571790.html

https://ria.ru/20241005/abort-1976471830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, беременность, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)