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Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов - РИА Новости, 14.03.2025
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20:18 14.03.2025 (обновлено: 20:29 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/minprosveschenie-2005115831.html
Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов
Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов - РИА Новости, 14.03.2025
Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов
Минпросвещения утвердило правила прохождения тестирования детьми мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:18:00+03:00
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общество
дмитрий чернышенко
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минпросвещения утвердило правила прохождения тестирования детьми мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе министерства. &quot;Министерством просвещения Российской Федерации утверждены приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме на обучение и порядок приема детей иностранных граждан в общеобразовательные организации&quot;, — говорится в заявлении. Кроме того, теперь определены для каждого класса требования к уровню знания языка, достаточному для освоения общеобразовательных программ. &quot;Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс, — для них будет проводиться только устное&quot;, — уточнили в ведомстве. Там добавили, что при успешной сдаче ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html
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общество, дмитрий чернышенко, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Дмитрий Чернышенко, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов

Минпросвещения утвердило правила тестирования по русскому языку детей мигрантов

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минпросвещения утвердило правила прохождения тестирования детьми мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе министерства.
«

"Министерством просвещения Российской Федерации утверждены приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме на обучение и порядок приема детей иностранных граждан в общеобразовательные организации", — говорится в заявлении.

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Кроме того, теперь определены для каждого класса требования к уровню знания языка, достаточному для освоения общеобразовательных программ.
«

"Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс, — для них будет проводиться только устное", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что при успешной сдаче ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.
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ОбществоДмитрий ЧернышенкоРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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