https://ria.ru/20250314/minprosveschenie-2005115831.html

Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов

Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов - РИА Новости, 14.03.2025

Минпросвещения утвердило правила тестирования детей мигрантов

Минпросвещения утвердило правила прохождения тестирования детьми мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе министерства. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:18:00+03:00

2025-03-14T20:18:00+03:00

2025-03-14T20:29:00+03:00

общество

дмитрий чернышенко

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Минпросвещения утвердило правила прохождения тестирования детьми мигрантов на знание русского языка, сообщили в пресс-службе министерства. "Министерством просвещения Российской Федерации утверждены приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание русского языка при приеме на обучение и порядок приема детей иностранных граждан в общеобразовательные организации", — говорится в заявлении. Кроме того, теперь определены для каждого класса требования к уровню знания языка, достаточному для освоения общеобразовательных программ. "Тестирование поступающих будет проводиться в устной и письменной формах, за исключением тех детей, которые проходят тестирование для поступления в первый класс, — для них будет проводиться только устное", — уточнили в ведомстве. Там добавили, что при успешной сдаче ребенка зачислят в школу, а при низком результате ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторная попытка будет возможна не ранее чем через три месяца. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью РИА Новости, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется по всей стране с 1 апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250212/proekt-1998934938.html

https://ria.ru/20250313/shkola-2004648285.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, дмитрий чернышенко, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)