https://ria.ru/20250314/minoborony-2004942538.html
ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией
ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией - РИА Новости, 14.03.2025
ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью и утром 15 украинских беспилотников над Брянской областью, пять – над Белгородской, четыре – над Москвой... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:30:00+03:00
2025-03-14T11:30:00+03:00
2025-03-14T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
московская область (подмосковье)
брянская область
москва
безопасность
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью и утром 15 украинских беспилотников над Брянской областью, пять – над Белгородской, четыре – над Москвой и Подмосковьем, два – над Саратовской, один – над Калужской и один – над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи и утра 14 марта дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 15 БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией московского региона, два – над территорией Саратовской области, один – над территорией Калужской области и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250314/bpla-2004913926.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), брянская область, москва, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Московская область (Подмосковье), Брянская область, Москва, Безопасность
ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией
МО: ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией