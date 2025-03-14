https://ria.ru/20250314/minoborony-2004942538.html

ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией

ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией - РИА Новости, 14.03.2025

ПВО уничтожила и перехватила 28 беспилотников над российской территорией

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью и утром 15 украинских беспилотников над Брянской областью, пять – над Белгородской, четыре – над Москвой... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:30:00+03:00

2025-03-14T11:30:00+03:00

2025-03-14T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

московская область (подмосковье)

брянская область

москва

безопасность

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью и утром 15 украинских беспилотников над Брянской областью, пять – над Белгородской, четыре – над Москвой и Подмосковьем, два – над Саратовской, один – над Калужской и один – над Черным морем, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи и утра 14 марта дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов: 15 БПЛА – над территорией Брянской области, пять – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией московского региона, два – над территорией Саратовской области, один – над территорией Калужской области и один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/bpla-2004913926.html

московская область (подмосковье)

брянская область

москва

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министерство обороны рф (минобороны рф), московская область (подмосковье), брянская область, москва, безопасность