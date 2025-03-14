МИД России выразил обеспокоенность растущей милитаризацией Шпицбергена
МИД: РФ выразила обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией Шпицбергена
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. В МИД России выразили обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген в ходе встречи с норвежским послом в Москве Робертом Квиле, архипелаг все в большей степени вовлекается в орбиту военно-политического планирования Осло с подключением США и НАТО.
"В ходе рабочей встречи в МИД России с послом Королевства Норвегия Робертом Квиле российская сторона выразила обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией архипелага Шпицберген. Вопреки установленному Договором о Шпицбергене 1920 года международно-правовому режиму, предусматривающему исключительно мирное развитие архипелага и запрет на использование его территории в целях войны, Шпицберген все в большей степени вовлекается в орбиту военно-политического планирования Норвегии с подключением США и НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.
В МИД РФ отметили, что "на архипелаге функционируют объекты двойного назначения, позволяющие наряду с гражданскими выполнять задачи военно-прикладного характера, включая ведение боевых действий на территории третьих стран".
"В Москве призвали норвежскую сторону отказаться от любой активности, подрывающей международно-правовые основы режима архипелага, способствующей привнесению на территорию Шпицбергена и в прилегающие морские пространства конфликтного потенциала, ведущей к нагнетанию напряженности в регионе", - заключили в министерстве.