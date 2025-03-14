https://ria.ru/20250314/mid-2004972322.html

МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию - РИА Новости, 14.03.2025

МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:32:00+03:00

2025-03-14T12:32:00+03:00

2025-03-14T14:16:00+03:00

россия

абхазия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства."С учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов", — говорится в сообщении.Дипломаты напомнили, что обычные правила для туристов остаются актуальными: им следует соблюдать осторожность в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважать местные обычаи."Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов", — добавили в МИД.В то же время Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию.МИД призвал россиян отказаться от поездок в Абхазию в середине ноября прошлого года. Тогда в республике разразился политический кризис: оппозиция начала акции протеста из-за планов парламента ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. В столкновениях между силовиками и протестующими пострадали полтора десятка человек. В результате сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента, а к их призывам прибавилось требование отставки президента Аслана Бжании.Бжания согласился покинуть пост. По итогам внеочередных выборов новым президентом стал Бадра Гунба.

https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html

https://ria.ru/20250307/azhd-2003638852.html

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абхазия

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россия, абхазия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)