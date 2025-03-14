https://ria.ru/20250314/mid-2004972322.html
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию - РИА Новости, 14.03.2025
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:32:00+03:00
2025-03-14T12:32:00+03:00
2025-03-14T14:16:00+03:00
россия
абхазия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005003642_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12cab5fa0b42982a9c429c7e5e454860.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства."С учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов", — говорится в сообщении.Дипломаты напомнили, что обычные правила для туристов остаются актуальными: им следует соблюдать осторожность в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважать местные обычаи."Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов", — добавили в МИД.В то же время Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию.МИД призвал россиян отказаться от поездок в Абхазию в середине ноября прошлого года. Тогда в республике разразился политический кризис: оппозиция начала акции протеста из-за планов парламента ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. В столкновениях между силовиками и протестующими пострадали полтора десятка человек. В результате сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента, а к их призывам прибавилось требование отставки президента Аслана Бжании.Бжания согласился покинуть пост. По итогам внеочередных выборов новым президентом стал Бадра Гунба.
https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html
https://ria.ru/20250307/azhd-2003638852.html
россия
абхазия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005003642_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_f2ae12f5ac1a6a4f5f5e2ed486b46bb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абхазия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Абхазия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
МИД РФ отменил рекомендации для россиян воздержаться от поездок в Абхазию