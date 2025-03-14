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МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию - РИА Новости, 14.03.2025
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12:32 14.03.2025 (обновлено: 14:16 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/mid-2004972322.html
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию - РИА Новости, 14.03.2025
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию
Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:32:00+03:00
2025-03-14T14:16:00+03:00
россия
абхазия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства."С учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов", — говорится в сообщении.Дипломаты напомнили, что обычные правила для туристов остаются актуальными: им следует соблюдать осторожность в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважать местные обычаи."Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов", — добавили в МИД.В то же время Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию.МИД призвал россиян отказаться от поездок в Абхазию в середине ноября прошлого года. Тогда в республике разразился политический кризис: оппозиция начала акции протеста из-за планов парламента ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. В столкновениях между силовиками и протестующими пострадали полтора десятка человек. В результате сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента, а к их призывам прибавилось требование отставки президента Аслана Бжании.Бжания согласился покинуть пост. По итогам внеочередных выборов новым президентом стал Бадра Гунба.
https://ria.ru/20250306/abkhaziya-2003386512.html
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россия, абхазия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Абхазия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию

МИД РФ отменил рекомендации для россиян воздержаться от поездок в Абхазию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНабережная Махаджиров в Сухуме
Набережная Махаджиров в Сухуме - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Набережная Махаджиров в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российский МИД отменил рекомендацию для россиян воздерживаться от поездок в Абхазию, следует из публикации на сайте ведомства.
"С учетом стабилизации ситуации в Абхазии МИД России отменяет вышеупомянутые рекомендации. Россияне, желающие съездить в Абхазию, могут приступить к реализации своих планов", — говорится в сообщении.
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Дипломаты напомнили, что обычные правила для туристов остаются актуальными: им следует соблюдать осторожность в темное время суток и потенциально опасных местах, а также уважать местные обычаи.
"Правоохранительные органы России и Абхазии находятся в постоянном контакте по вопросам, связанным с поддержанием правопорядка и безопасностью туристов", — добавили в МИД.
В то же время Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию.
МИД призвал россиян отказаться от поездок в Абхазию в середине ноября прошлого года. Тогда в республике разразился политический кризис: оппозиция начала акции протеста из-за планов парламента ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. В столкновениях между силовиками и протестующими пострадали полтора десятка человек. В результате сторонники оппозиции взяли штурмом парламент и администрацию президента, а к их призывам прибавилось требование отставки президента Аслана Бжании.
Бжания согласился покинуть пост. По итогам внеочередных выборов новым президентом стал Бадра Гунба.
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РоссияАбхазияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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