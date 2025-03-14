https://ria.ru/20250314/mid-2004914842.html

МИД КНР: Россия, Китай и Иран обсудили вопросы отмены санкций

МИД КНР: Россия, Китай и Иран обсудили вопросы отмены санкций - РИА Новости, 14.03.2025

МИД КНР: Россия, Китай и Иран обсудили вопросы отмены санкций

Россия, Китай и Иран провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам отмены санкций, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:43:00+03:00

2025-03-14T08:43:00+03:00

2025-03-14T10:36:00+03:00

китай

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ПЕКИН, 14 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран провели углубленный обмен мнениями, уделив особое внимание вопросам отмены санкций, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй."Китай, Россия и Иран провели углубленный обмен мнениями по вопросам ядерной проблемы и отмены санкций. Три страны подчеркнули необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций", — заявил он.В пятницу в Пекине состоялась встреча по иранской ядерной проблеме, в ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади."Три стороны подчеркнули, что заинтересованные стороны должны работать над устранением коренных причин текущей ситуации (иранской ядерной проблемы. — Прим. ред.), а также отказаться от санкций, давления и угроз применения силы", — заявил Ма Чжаосюй.Москва и Пекин также приветствовали подтверждение Тегерана, что исламская республика развивает свою ядерную программу в мирных целях, а не для создания ядерного оружия.Дипломат также отметил, что Россия, Китай и Иран подчеркнули важность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН и призвали заинтересованные стороны избегать действий, которые могут обострить ситуацию, и совместно создавать благоприятную обстановку и условия для дипломатических усилий.Также страны обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Также они договорились поддерживать и укреплять координацию в международных организациях и многосторонних механизмах, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.Ма Чжаосюй добавил, что Москва и Тегеран выразили признательность Китаю за конструктивную роль и организацию встречи в Пекине.

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https://ria.ru/20250310/iran-2004073853.html

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китай, сергей рябков, иран, россия, казем гариб-абади, в мире