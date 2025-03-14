https://ria.ru/20250314/merts-2005052744.html

Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии

Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии - РИА Новости, 14.03.2025

Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии

Глава победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:05:00+03:00

2025-03-14T17:05:00+03:00

2025-03-14T17:05:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил достижение компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру и заявил, что теперь Германия полностью готова себя защитить, а нехватки средств на оборону больше не будет. О достижении компромисса между ведущими коалиционные переговоры ХДС/ХСС и социал-демократами, с одной стороны, и партией "Зелёные"- с другой стороны ранее сообщала медиагруппа RND. "Это четкий сигнал нашим партнерам и друзьям, а также нашим противникам, врагам нашей свободы: мы обороноспособны и полностью готовы защищать себя сейчас. Нигде больше не будет недостатка в финансовых ресурсах для защиты свободы и мира на нашем континенте", - сказал Мерц на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети Х. В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения поправки в конституцию для повышении госдолга, предложенной ХДС/ХСС и социал-демократами, которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").

https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html

https://ria.ru/20250313/germaniya-2004799003.html

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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, бундестаг германии