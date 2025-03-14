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Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии - РИА Новости, 14.03.2025
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17:05 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/merts-2005052744.html
Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии
Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии - РИА Новости, 14.03.2025
Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии
Глава победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:05:00+03:00
2025-03-14T17:05:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил достижение компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру и заявил, что теперь Германия полностью готова себя защитить, а нехватки средств на оборону больше не будет. О достижении компромисса между ведущими коалиционные переговоры ХДС/ХСС и социал-демократами, с одной стороны, и партией "Зелёные"- с другой стороны ранее сообщала медиагруппа RND. "Это четкий сигнал нашим партнерам и друзьям, а также нашим противникам, врагам нашей свободы: мы обороноспособны и полностью готовы защищать себя сейчас. Нигде больше не будет недостатка в финансовых ресурсах для защиты свободы и мира на нашем континенте", - сказал Мерц на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети Х. В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения поправки в конституцию для повышении госдолга, предложенной ХДС/ХСС и социал-демократами, которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта. В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
https://ria.ru/20250310/merts-2004108117.html
https://ria.ru/20250313/germaniya-2004799003.html
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в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Мерц заявил о растущих расходов на оборону в Германии

Глава блока ХДС/ХСС Мерц: Германия полностью готова защищать себя

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
 Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава победившего на недавних выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц подтвердил достижение компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру и заявил, что теперь Германия полностью готова себя защитить, а нехватки средств на оборону больше не будет.
О достижении компромисса между ведущими коалиционные переговоры ХДС/ХСС и социал-демократами, с одной стороны, и партией "Зелёные"- с другой стороны ранее сообщала медиагруппа RND.
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Депутаты АдГ подали ходатайства в конституционный суд из-за планов Мерца
10 марта, 14:48
"Это четкий сигнал нашим партнерам и друзьям, а также нашим противникам, врагам нашей свободы: мы обороноспособны и полностью готовы защищать себя сейчас. Нигде больше не будет недостатка в финансовых ресурсах для защиты свободы и мира на нашем континенте", - сказал Мерц на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети Х.
В четверг немецкий парламент старого созыва собрался для рассмотрения поправки в конституцию для повышении госдолга, предложенной ХДС/ХСС и социал-демократами, которые ведут консультации о создании коалиции. Второе заседание состоится 18 марта. Бундестаг нового созыва впервые после парламентских выборов соберется 25 марта.
В настоящее время в конституции Германии есть ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Союз Сары Вагенкнехт" обратился в КС Германии из-за заседаний бундестага
13 марта, 16:55
 
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