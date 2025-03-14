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Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий - РИА Новости, 14.03.2025
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22:53 14.03.2025 (обновлено: 23:20 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/medvedev-2005130500.html
Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий
Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий - РИА Новости, 14.03.2025
Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призыв Великобритании к РФ принять перемирие на Украине без каких-либо условий. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призыв Великобритании к РФ принять перемирие на Украине без каких-либо условий.В четверг глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна пойти на перемирие в конфликте с Киевом без всяких условий, так как "было бы неправильно" вводить условия для разрешения конфликта. Его слова приводила газета Mirror."Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, говорит министр иностранных дел Великобритании. Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла", - написал Медведев в соцсети X.Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передавало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
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украина, россия, дмитрий медведев, великобритания, дэвид лэмми, андрей келин, в мире
Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Великобритания, Дэвид Лэмми, Андрей Келин, В мире
Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий

Медведев отверг призыв Британии о перемирии на Украине без каких-либо условий

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призыв Великобритании к РФ принять перемирие на Украине без каких-либо условий.
В четверг глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна пойти на перемирие в конфликте с Киевом без всяких условий, так как "было бы неправильно" вводить условия для разрешения конфликта. Его слова приводила газета Mirror.
"Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, говорит министр иностранных дел Великобритании. Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла", - написал Медведев в соцсети X.
Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передавало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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УкраинаРоссияДмитрий МедведевВеликобританияДэвид ЛэммиАндрей КелинВ мире
 
 
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