https://ria.ru/20250314/medvedev-2005130500.html

Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий

Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий - РИА Новости, 14.03.2025

Медведев жестко отверг призыв Британии к перемирию на Украине без условий

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призыв Великобритании к РФ принять перемирие на Украине без каких-либо условий. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:53:00+03:00

2025-03-14T22:53:00+03:00

2025-03-14T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отверг призыв Великобритании к РФ принять перемирие на Украине без каких-либо условий.В четверг глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Россия должна пойти на перемирие в конфликте с Киевом без всяких условий, так как "было бы неправильно" вводить условия для разрешения конфликта. Его слова приводила газета Mirror."Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, говорит министр иностранных дел Великобритании. Британия и ее министр, выражаясь дипломатически, могут засунуть эту идею себе обратно в задницу, откуда она и вылезла", - написал Медведев в соцсети X.Посол России в Великобритании Андрей Келин ранее заявил, что Москва рассмотрит предложение США о прекращении огня на Украине, но полностью прекратит военные действия только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.В Лондоне 2 марта прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. Агентство Блумберг 3 марта со ссылкой на европейских чиновников передавало, что Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250313/britanija-2004661167.html

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украина, россия, дмитрий медведев, великобритания, дэвид лэмми, андрей келин, в мире