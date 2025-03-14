Рейтинг@Mail.ru
Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:30 14.03.2025 (обновлено: 20:31 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/medvedev-2005118113.html
Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев
Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев - РИА Новости, 14.03.2025
Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев
Киевский режим может спасти своих военных, заблокированных в Курской области, в ближайшие часы будет понятно, что они выбрали, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:30:00+03:00
2025-03-14T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
москва
владимир путин
дмитрий медведев
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим может спасти своих военных, заблокированных в Курской области, в ближайшие часы будет понятно, что они выбрали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение. "У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали", - написал Медведев в своем Telegram-канале. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/putin-2005107704.html
https://ria.ru/20250314/putin-2005115351.html
россия
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, москва, владимир путин, дмитрий медведев, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев

Медведев: Киев еще может спасти своих военных, заблокированных в Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим может спасти своих военных, заблокированных в Курской области, в ближайшие часы будет понятно, что они выбрали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин ознакомился с призывом Трампа пощадить военных ВСУ
Вчера, 19:39
«
"У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Путин: ВСУ в Курской области, сдавшимся в плен, будет гарантирована жизнь
Вчера, 20:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьМоскваВладимир ПутинДмитрий МедведевДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала