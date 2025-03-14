Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев
Медведев: Киев еще может спасти своих военных, заблокированных в Курской области
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим может спасти своих военных, заблокированных в Курской области, в ближайшие часы будет понятно, что они выбрали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение.
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"У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.