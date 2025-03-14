https://ria.ru/20250314/medvedev-2005118113.html

Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев

Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев - РИА Новости, 14.03.2025

Киевский режим еще может спасти своих военных, заявил Медведев

Киевский режим может спасти своих военных, заблокированных в Курской области, в ближайшие часы будет понятно, что они выбрали, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:30:00+03:00

2025-03-14T20:30:00+03:00

2025-03-14T20:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

москва

владимир путин

дмитрий медведев

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Киевский режим может спасти своих военных, заблокированных в Курской области, в ближайшие часы будет понятно, что они выбрали, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее на совещании с постоянными членами Совбеза РФ президент России Владимир Путин сообщил, что Москва ознакомилась призывом президента США Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области военных ВСУ. Он заявил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будет гарантирована жизнь и достойное обращение. "У кровавого режима киевских подонков ещё есть шанс спасти своих людей. Ближайшие часы покажут, что они выбрали", - написал Медведев в своем Telegram-канале. В среду Путин заявил, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/putin-2005107704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, москва, владимир путин, дмитрий медведев, дональд трамп, вооруженные силы украины