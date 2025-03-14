https://ria.ru/20250314/mart-2005061414.html

Редчайшее планетарное событие в марте: о чем с тревогой сообщили астрологи

Редчайшее планетарное событие в марте: о чем с тревогой сообщили астрологи - РИА Новости, 14.03.2025

Редчайшее планетарное событие в марте: о чем с тревогой сообщили астрологи

Март 2025 года превратился в астрологический кошмар. Три мощных небесных события — ретроградная Венера, ретроградный Меркурий и коридор затмений — сошлись в... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:52:00+03:00

2025-03-14T18:52:00+03:00

2025-03-14T18:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Март 2025 года превратился в астрологический кошмар. Три мощных небесных события — ретроградная Венера, ретроградный Меркурий и коридор затмений — сошлись в одно время, образовав то, что астрологи уже окрестили "планетным ураганом". Что это за космическая драма и почему она так будоражит умы?Было ли такое раньше?Подобная комбинация случается раз в 10-15 лет, и астрологи, судя по всему, воспринимают угрозу всерьез. История знает примеры подобных совпадений: март-апрель 2006 года, когда Венера была ретроградной с конца января до начала марта, Меркурий — с 2 по 25 марта, а коридор затмений пришелся на 14-29 марта. Тогда мир штормило от разводов и срывов сделок до протестов. В июле 2018 года ретроградный Меркурий наложился на коридор затмений, но без участия Венеры — люди помнят тот год как эмоционально тяжелый — от жары до личных драм.Но нынешняя ситуация — особая. Полное трио планетных явлений, как в марте 2025-го, астрологи называют "не копией прошлого, а новым замесом с учетом текущих энергий".Ретро-ВенераПланета запустила режим "пересмотра отношений и финансов". С 2 марта по 13 апреля Венера пошла в ретроград — это когда планета с Земли кажется движущейся назад. Астрологи предсказывают период, когда любовь буквально трещит по швам: бывшие возвращаются, пары ссорятся, а одинокие внезапно решают менять жизнь.Финансовая сторона тоже под ударом: крупные покупки лучше отложить, иначе рискуешь "купить кота в мешке". Неудивительно, что россияне, привыкшие к экономическим встряскам, атакуют астрологов с вопросом: "Когда это кончится?"Впрочем, астрологи уверяют, что ретроградная Венера — это не только кризисы, но и время для внутреннего роста, пересмотра ценностей и исправления ошибок.Ретро-МеркурийС завтрашнего дня — 15 марта — стартует ретроградный Меркурий, который продлится до 7 апреля. Эта планетарная обратка прославилась как время, когда техника ломается, сообщения теряются, а планы летят под откос.Астрологи предупреждают: лучше трижды проверять документы и отложить новые начинания — от запуска бизнеса до переезда. В России, где Меркурий и так обвиняют во всех бедах, период воспринимается как персональное испытание: "Телефон глючит, начальник орет — опять этот ретро-Меркурий", — шутят в соцсетях.Особенность нынешнего ретрограда — его прохождение через знаки Овна и Рыб. Овен добавляет импульсивности и конфликтности, а Рыбы усиливают путаницу и эмоциональность. Но есть и позитив: это время для завершения старых дел, исправления ошибок и внутренней работы над собой — пересмотру целей и планов.Коридор затменийЗатмения происходят, когда Луна и Земля находятся на одной линии с Солнцем. Лунное затмение — это когда Земля закрывает свет от Солнца на Луну, а солнечное — когда Луна закрывает свет Солнца на Землю.Коридор затмений — это период между лунным и солнечным затмениями, обычно длящийся около двух недель. В марте 2025 года эти события расположились так:Астрологи считают коридор затмений временем кардинальных перемен и личностного роста. Это период, когда время течет стремительно, события развиваются непредсказуемо, а люди избавляются от вредных привычек и токсичных отношений.Наблюдать природное явление смогут многие: лунное затмение будет видно в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона, а солнечное — практически на всей территории России, Европы, Африки и Западной Азии.Когда три шторма сливаются в ураганОпасность марта 2025-го — в наложении трех мощных астрологических событий. Ретроградная Венера (2 марта – 13 апреля), ретроградный Меркурий (15 марта – 7 апреля) и коридор затмений (14–29 марта) идут почти одновременно."Это как если бы три разных шторма — любовный, деловой и судьбоносный — слились в один ураган", — объясняют астрологи. Каждая планета и затмения бьют по своим сферам, а вместе создают эффект домино: "Ты ссоришься с партнером (Венера), не можешь договориться из-за сбоя в мессенджере (Меркурий), а тут еще затмение подталкивает уволиться или переехать".Уникальность нынешней ситуации — в знаках и контексте. Венера ретроградит в Овне (огонь, импульсы, страсть), Меркурий — в Овне и Рыбах (от хаоса к мечтам), затмения — в Деве и Овне (практика против действия).Добавляет напряжения и социальный фон: 2025-й — год постпандемийного восстановления, экономика нестабильна, люди измотаны. А короткий коридор затмений с двумя ретроградами сразу — это "как спрессованный кризис". Нюанс в том, что это не просто "плохой месяц", а момент, когда люди будут вынуждены меняться. Россияне, с их тягой к мистике и "авось", видят в этом шанс или угрозу — и бегут к астрологам.Астрологи поднимают цены и продают амулетыПо данным SHOT ПРОВЕРКИ, на фоне планетарного комбо спрос на услуги астрологов вырос в два раза. Люди массово обращаются к "специалистам по планетам", предчувствуя тяжелый месяц.Больше всего запросов касается коридора затмений, который клиенты считают "ключевым периодом" 2025 года. Второй по значимости вопрос — пересмотр ценностей и курс на "новую жизнь". По словам астролога Селены Максимовой, ретро-Венера и ретро-Меркурий к этому подталкивают.Многие астрологи не упустили шанс и подняли цены на свои услуги. Средняя стоимость консультации составляет 3–5 тысяч рублей. Дополнительным источником заработка стали амулеты, браслетики и другие аксессуары, которые, как обещают "планетные гуру", стабилизируют состояние и сохранят энергию до окончания "планетного урагана" 29 марта.

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