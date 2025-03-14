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Макрон провел переговоры с Зеленским и Стармером - РИА Новости, 14.03.2025
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21:00 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/makron-2005120885.html
Макрон провел переговоры с Зеленским и Стармером
Макрон провел переговоры с Зеленским и Стармером - РИА Новости, 14.03.2025
Макрон провел переговоры с Зеленским и Стармером
Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел разговор с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в связи с результатами... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T21:00:00+03:00
2025-03-14T21:00:00+03:00
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел разговор с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в связи с результатами встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. "Сегодня я разговаривал с... Зеленским, а затем с премьер-министром Киром Стармером в связи с прогрессом, достигнутым на встрече между США и Украиной в Джидде во вторник", - написал Макрон в соцсети X. Он также выступил с призывом к России принять предложение о прекращении огня на 30 дней. Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
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в мире, сша, украина, россия, эммануэль макрон, владимир зеленский, кир стармер
В мире, США, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер
Макрон провел переговоры с Зеленским и Стармером

Макрон обсудил с Зеленским и Стармером итоги встречи делегаций США и Украины

© AP Photo / Omar HavanaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу провел разговор с Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в связи с результатами встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.
"Сегодня я разговаривал с... Зеленским, а затем с премьер-министром Киром Стармером в связи с прогрессом, достигнутым на встрече между США и Украиной в Джидде во вторник", - написал Макрон в соцсети X.
Он также выступил с призывом к России принять предложение о прекращении огня на 30 дней.
Во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности США Майк Уолц после встреч с украинской делегацией в Джидде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
СМИ: США неожиданно отказались от сделки с Украиной
Вчера, 06:42
 
В миреСШАУкраинаРоссияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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