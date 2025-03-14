https://ria.ru/20250314/makron-2005019110.html
Во Франции набросились на Макрона из-за слов о России
Во Франции набросились на Макрона из-за слов о России - РИА Новости, 14.03.2025
Во Франции набросились на Макрона из-за слов о России
Угрозу для Франции представляет президент Эммануэль Макрон, а не Россия, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:27:00+03:00
2025-03-14T14:27:00+03:00
2025-03-14T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Угрозу для Франции представляет президент Эммануэль Макрон, а не Россия, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."Никакой российской угрозы во Франции нет. Есть угроза макронизма и угроза европеизма", — написал он.Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление французского лидера. По его словам, в нем много неточностей, в частности там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе России, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.Ранее президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250307/makron-2003460835.html
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в мире, франция, россия, европа, флориан филиппо, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Европа, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон
Во Франции набросились на Макрона из-за слов о России
Политик Филиппо: угрозу для Франции представляет Макрон, а не Россия