https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005119679.html

Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных

Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для украинских и российских военнопленных. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T20:51:00+03:00

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2025-03-14T20:51:00+03:00

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для украинских и российских военнопленных. "Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Белоруссия – ред.) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы - в лагерь, россияне - в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия 1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта. По словам Лукашенко, белорусская сторона заявила, что по данному вопросу необходимо договариваться с российской стороной. "Договоритесь - мы с удовольствием будем вам помогать", - добавил белорусский президент.

https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976994419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ольга скабеева