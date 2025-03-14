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Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных - РИА Новости, 14.03.2025
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20:51 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005119679.html
Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных
Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для украинских и российских военнопленных. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:51:00+03:00
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украина
александр лукашенко
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для украинских и российских военнопленных. "Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Белоруссия – ред.) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы - в лагерь, россияне - в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия 1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта. По словам Лукашенко, белорусская сторона заявила, что по данному вопросу необходимо договариваться с российской стороной. "Договоритесь - мы с удовольствием будем вам помогать", - добавил белорусский президент.
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, ольга скабеева
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Ольга Скабеева
Лукашенко рассказал о предложении Украины создать лагеря для военнопленных

Лукашенко: Украина предлагала создать в Белоруссии лагеря для военнопленных

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина предлагала создать на белорусской территории лагеря для украинских и российских военнопленных.
«
"Они задумали на территории Беларуси создать лагеря, где будут содержаться военнопленные. Это с Украины было предложение: мы (Белоруссия – ред.) контролируем эти лагеря, в плен попали украинцы - в лагерь, россияне - в лагерь… Мы смотрим, чтобы они были в порядке, обеспечены, досмотрены, раненые получили помощь и прочее", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия 1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.
По словам Лукашенко, белорусская сторона заявила, что по данному вопросу необходимо договариваться с российской стороной.
"Договоритесь - мы с удовольствием будем вам помогать", - добавил белорусский президент.
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В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоОльга Скабеева
 
 
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