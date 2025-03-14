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Россия и Белоруссия не планировали нападения на Европу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
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20:38 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005119026.html
Россия и Белоруссия не планировали нападения на Европу, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия не планировали нападения на Европу, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Россия и Белоруссия не планировали нападения на Европу, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия никогда не планировали никакого нападения на Европу. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:38:00+03:00
2025-03-14T20:38:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия никогда не планировали никакого нападения на Европу. "Мы никогда не планировали никакого нападения на Европу, и они это прекрасно знают", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1. По словам Лукашенко, России и Белоруссии это не надо. Он отметил, что никакой войны, о которой говорят европейцы, через пять лет не будет. Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 миллиардов. Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - сказал президент. Он также указал, что если бы Россия собиралась нападать, то он бы точно знал, поскольку вся операция велась бы через белорусскую территорию. "Однажды я с Путиным обсуждал проблему по европейцам, когда они нас начали пугать, что они закроют Балтику, и Россия не сможет торговать по Балтике. Я так в шутку говорю: "Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши". Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают", - отметил Лукашенко.
https://ria.ru/20250305/lukashenko-2003098112.html
https://ria.ru/20250313/tramp-2004875750.html
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россия, белоруссия, европа, александр лукашенко, евросоюз, нато
Россия, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко, Евросоюз, НАТО
Россия и Белоруссия не планировали нападения на Европу, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия никогда не планировали нападения на Европу

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия никогда не планировали никакого нападения на Европу.
«
"Мы никогда не планировали никакого нападения на Европу, и они это прекрасно знают", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1.
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По словам Лукашенко, России и Белоруссии это не надо.
Он отметил, что никакой войны, о которой говорят европейцы, через пять лет не будет. Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 миллиардов. Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - сказал президент.
Он также указал, что если бы Россия собиралась нападать, то он бы точно знал, поскольку вся операция велась бы через белорусскую территорию.
«
"Однажды я с Путиным обсуждал проблему по европейцам, когда они нас начали пугать, что они закроют Балтику, и Россия не сможет торговать по Балтике. Я так в шутку говорю: "Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши". Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают", - отметил Лукашенко.
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РоссияБелоруссияЕвропаАлександр ЛукашенкоЕвросоюзНАТО
 
 
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