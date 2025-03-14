Россия и Белоруссия не планировали нападения на Европу, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что РФ и Белоруссия никогда не планировали нападения на Европу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия никогда не планировали никакого нападения на Европу.
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"Мы никогда не планировали никакого нападения на Европу, и они это прекрасно знают", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1.
По словам Лукашенко, России и Белоруссии это не надо.
Он отметил, что никакой войны, о которой говорят европейцы, через пять лет не будет. Лукашенко предположил, что подобным нагнетанием обстановки в ЕС хотят оправдаться перед народом за предлагаемые военные траты, желание создать европейскую армию и перевооружиться. "Если Трамп уйдет, НАТО нет - надо чего-то создавать, мало ли что будет. Но надо людям объяснить - 800 миллиардов. Поэтому нужна эта дымовая завеса в средствах массовой информации, что мы тут собираемся нападать", - сказал президент.
Он также указал, что если бы Россия собиралась нападать, то он бы точно знал, поскольку вся операция велась бы через белорусскую территорию.
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"Однажды я с Путиным обсуждал проблему по европейцам, когда они нас начали пугать, что они закроют Балтику, и Россия не сможет торговать по Балтике. Я так в шутку говорю: "Знаешь, Владимир Владимирович, придется военными судами сопровождать сухогрузы наши". Мы пошутили, посмеялись и все. Вот в таком плане. А вполне это реально, если они нас попытаются запереть в нарушение международных правил. Мы же не лезем на их территорию. И мы никогда не планировали никакого нападения на Европу. Они это прекрасно знают", - отметил Лукашенко.
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