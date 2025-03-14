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Лукашенко рассказал о просьбе Украины предоставить убежище Саакашвили
Лукашенко рассказал о просьбе Украины предоставить убежище Саакашвили - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко рассказал о просьбе Украины предоставить убежище Саакашвили
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Украина просила его предоставить убежище бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T20:29:00+03:00
2025-03-14T20:29:00+03:00
2025-03-14T20:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Украина просила его предоставить убежище бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. "У нас был случай с Мишей Саакашвили в свое время. Кто-то ко мне, украинцы или кто, обратился: "Надо, человек в тюрьме, там издеваются…" - приводит госагентство Белта слова Лукашенко в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1. Президент Белоруссии рассказал, что в свое время поддерживал отношения с Саакашвили, и россияне были в курсе дела. "Я что-то передавал. Ну как с Зеленским. И когда они ко мне обратились (с просьбой предоставить убежище - ред.), думаю, мне не солидно, если я приму решение, заберу его в Беларусь. Думаю, надо мне с россиянами пообщаться - с Путиным. Путин, удивительно, говорит: "Слушай, ну если ты можешь его забрать, забирай", - сообщил Лукашенко. Он подчеркнул, что Путин занял такую позицию даже несмотря на то, что Саакашвили фактически являлся врагом России. "Путин, на которого он (Саакашвили. - ред.) там что только ни говорил, спокойно к этому отнесся: "Забирай". А американцы пальцем не пошевелили", - добавил Лукашенко.
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в мире, белоруссия, украина, грузия, александр лукашенко, михаил саакашвили
В мире, Белоруссия, Украина, Грузия, Александр Лукашенко, Михаил Саакашвили
Лукашенко рассказал о просьбе Украины предоставить убежище Саакашвили
Лукашенко рассказал, как Украина просила его предоставить убежище для Саакашвили