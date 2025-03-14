https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005107167.html

Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко

Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025

Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если они будут проведены. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:36:00+03:00

2025-03-14T19:36:00+03:00

2025-03-14T19:49:00+03:00

украина

владимир зеленский

александр лукашенко

в мире

белоруссия

ольга скабеева

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863514467_0:140:3011:1834_1920x0_80_0_0_b2e9968ec364243981c7b072d315361b.jpg

МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если они будут проведены."Там же ясно, что Владимир Александрович( Зеленский – ред.) не выиграет. Он не выиграет выборы", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.При этом президент считает, что не нужно педалировать тему выборов на Украине. "Если будут наседать: "выборы, выборы" - это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, (президент России Владимир – ред.) Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему", - сказал глава белорусского государства.Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее называл Владимира Зеленского диктатором, подталкивая к проведению выборов. "Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает. Это не делает, во-первых, авторитет Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html

украина

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир зеленский, александр лукашенко, в мире, белоруссия, ольга скабеева, россия