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Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
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19:36 14.03.2025 (обновлено: 19:49 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005107167.html
Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко
Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко - РИА Новости, 14.03.2025
Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если они будут проведены. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:36:00+03:00
2025-03-14T19:49:00+03:00
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александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если они будут проведены."Там же ясно, что Владимир Александрович( Зеленский – ред.) не выиграет. Он не выиграет выборы", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.При этом президент считает, что не нужно педалировать тему выборов на Украине. "Если будут наседать: "выборы, выборы" - это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, (президент России Владимир – ред.) Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему", - сказал глава белорусского государства.Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее называл Владимира Зеленского диктатором, подталкивая к проведению выборов. "Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает. Это не делает, во-первых, авторитет Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся", - сказал Лукашенко.
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украина, владимир зеленский, александр лукашенко, в мире, белоруссия, ольга скабеева, россия
Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Ольга Скабеева, Россия
Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Зеленский не выиграет выборы на Украине, если их проведут

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если они будут проведены.
«
"Там же ясно, что Владимир Александрович( Зеленский – ред.) не выиграет. Он не выиграет выборы", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.
При этом президент считает, что не нужно педалировать тему выборов на Украине. "Если будут наседать: "выборы, выборы" - это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, (президент России Владимир – ред.) Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему", - сказал глава белорусского государства.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее называл Владимира Зеленского диктатором, подталкивая к проведению выборов. "Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает. Это не делает, во-первых, авторитет Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся", - сказал Лукашенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Зеленский находится в заключительном акте своего президентства, пишет FT
13 марта, 09:31
 
УкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияОльга СкабееваРоссия
 
 
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