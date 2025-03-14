Зеленский не выиграет выборы, если их проведут, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Зеленский не выиграет выборы на Украине, если их проведут
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский не выиграет президентские выборы на Украине, если они будут проведены.
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"Там же ясно, что Владимир Александрович( Зеленский – ред.) не выиграет. Он не выиграет выборы", - сказал Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия-1". Фрагмент интервью опубликовало белорусское агентство Белта.
При этом президент считает, что не нужно педалировать тему выборов на Украине. "Если будут наседать: "выборы, выборы" - это дело внутреннее, украинцев. Я бы не стал педалировать этот вопрос. И, вы заметьте, (президент России Владимир – ред.) Путин это обозначил. Он не педалирует эту тему", - сказал глава белорусского государства.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп ранее называл Владимира Зеленского диктатором, подталкивая к проведению выборов. "Не надо. Это просто усиливает поддержку Зеленского. Там же не дураки тоже. В Украине такие люди, как мы. Какой бы ты противный ни был там, это усиливает авторитет Зеленского. Чуть-чуть, но усиливает. Это не делает, во-первых, авторитет Соединенным Штатам Америки. Ну какое ваше дело, кто там будет президентом и как это будет происходить у нас, в России и так далее. Люди сами разберутся", - сказал Лукашенко.