https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005105304.html

Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника"

Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника" - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу года Белоруссия будет готова поставить на вооружение две установки под систему "Орешник". РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:31:00+03:00

2025-03-14T19:31:00+03:00

2025-03-14T19:46:00+03:00

александр лукашенко

ракета "орешник"

белоруссия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу года Белоруссия будет готова поставить на вооружение две установки под систему "Орешник"."Я сейчас контролирую производство этих установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По его словам, надо определить четко место, где будет размещён "Орешник". "Я думаю, сегодня, завтра мы обсудим с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) эти вопросы", - отметил белорусский президент.Он указал, что "торопится нам не за чем. "Надо - поставим. Но это серьёзное оружие, его на колене за полгода, за год не сделаешь", - сказал Лукашенко.

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр лукашенко, ракета "орешник", белоруссия