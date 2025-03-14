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Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника"
Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника" - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу года Белоруссия будет готова поставить на вооружение две установки под систему "Орешник". РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:31:00+03:00
2025-03-14T19:31:00+03:00
2025-03-14T19:46:00+03:00
александр лукашенко
ракета "орешник"
белоруссия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к концу года Белоруссия будет готова поставить на вооружение две установки под систему "Орешник"."Я сейчас контролирую производство этих установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".По его словам, надо определить четко место, где будет размещён "Орешник". "Я думаю, сегодня, завтра мы обсудим с Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) эти вопросы", - отметил белорусский президент.Он указал, что "торопится нам не за чем. "Надо - поставим. Но это серьёзное оружие, его на колене за полгода, за год не сделаешь", - сказал Лукашенко.
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, ракета "орешник", белоруссия
Александр Лукашенко, Ракета "Орешник", Белоруссия
Лукашенко назвал сроки изготовлении пусковых установок для "Орешника"
Лукашенко: Белоруссия к концу года завершит изготовит 2 установки для "Орешника"