https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005085554.html
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:29:00+03:00
2025-03-14T18:29:00+03:00
2025-03-14T20:11:00+03:00
украина
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников."Никто", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1, отвечая на вопрос, кто на Украине является договороспособным чиновником.По словам Лукашенко, на Украине надо разговаривать с тем, кто этого хочет. "Но мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией", - сказал белорусский лидер.Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, александр лукашенко, белоруссия, россия
Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться
Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников