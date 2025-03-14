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Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться - РИА Новости, 14.03.2025
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18:29 14.03.2025 (обновлено: 20:11 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005085554.html
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться - РИА Новости, 14.03.2025
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:29:00+03:00
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украина
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников."Никто", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1, отвечая на вопрос, кто на Украине является договороспособным чиновником.По словам Лукашенко, на Украине надо разговаривать с тем, кто этого хочет. "Но мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией", - сказал белорусский лидер.Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
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украина, александр лукашенко, белоруссия, россия
Украина, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться

Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников.
"Никто", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1, отвечая на вопрос, кто на Украине является договороспособным чиновником.
По словам Лукашенко, на Украине надо разговаривать с тем, кто этого хочет. "Но мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией", - сказал белорусский лидер.
Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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