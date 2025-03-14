https://ria.ru/20250314/lukashenko-2005085554.html

Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться

Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться - РИА Новости, 14.03.2025

Лукашенко заявил, что на Украине нет желающих договариваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:29:00+03:00

2025-03-14T18:29:00+03:00

2025-03-14T20:11:00+03:00

украина

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине нет договороспособных чиновников."Никто", - сказал он в интервью программе "60 минут" на телеканале Россия 1, отвечая на вопрос, кто на Украине является договороспособным чиновником.По словам Лукашенко, на Украине надо разговаривать с тем, кто этого хочет. "Но мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией", - сказал белорусский лидер.Москва не раз напоминала, что Киев еще в октябре 2022 года сам запретил себе вступать в переговоры, а Зеленский имеет большие проблемы с точки зрения легитимности.

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

украина

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, александр лукашенко, белоруссия, россия