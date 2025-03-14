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"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах - РИА Новости, 14.03.2025
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07:06 14.03.2025 (обновлено: 14:43 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/lovushka-2004909421.html
"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах
"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах - РИА Новости, 14.03.2025
"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах
Президент США Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Джидде, загнал ее таким образом в ловушку, заявил бывший РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:06:00+03:00
2025-03-14T14:43:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Джидде, загнал ее таким образом в ловушку, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.&quot;Все, что сделали Соединенные Штаты, — это загнали Европу в ловушку. Вот что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня&quot;, — сказал он.По мнению Риттера, разговоры о том, что Россия сейчас находится в трудном положении, будучи вынужденной согласиться на предложенные условия, попросту несостоятельны."Вы не сможете переиграть Россию! Как можно переиграть человека по имени Сергей Лавров, который находится в этой среде уже почти вечность? Эти русские (Сергей Лавров и Владимир Путин. — Прим. ред.) более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да обо всем!" — выразил уверенность эксперт.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.Основные тезисы:При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004895139.html
https://ria.ru/20250312/mask-2004461532.html
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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах

Риттер: Трамп на переговорах по Украине хотел поймать в ловушку Европу

© AP Photo / Win McNameeПрезидента США Дональд Трамп
Президента США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президента США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Джидде, загнал ее таким образом в ловушку, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
«

"Все, что сделали Соединенные Штаты, — это загнали Европу в ловушку. Вот что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня", — сказал он.

Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Киевская свинья": американцы остались в шоке после переговоров с Украиной
12 марта, 05:20
По мнению Риттера, разговоры о том, что Россия сейчас находится в трудном положении, будучи вынужденной согласиться на предложенные условия, попросту несостоятельны.
"Вы не сможете переиграть Россию! Как можно переиграть человека по имени Сергей Лавров, который находится в этой среде уже почти вечность? Эти русские (Сергей Лавров и Владимир Путин. — Прим. ред.) более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да обо всем!" — выразил уверенность эксперт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"От лукавого": план Зеленского по перемирию шокировал Раду
Вчера, 02:07
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Маск высказался о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
12 марта, 09:29
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.
Основные тезисы:
  • непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена;
  • Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;
  • Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова
13 марта, 03:18
 
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