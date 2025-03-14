https://ria.ru/20250314/lovushka-2004909421.html

"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах

"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах - РИА Новости, 14.03.2025

"Трамп переиграл": в США сделали неожиданное заявление о переговорах

Президент США Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Джидде, загнал ее таким образом в ловушку, заявил бывший РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:06:00+03:00

2025-03-14T07:06:00+03:00

2025-03-14T14:43:00+03:00

в мире

сша

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дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, заставив Европу поддержать идею о прекращении огня по итогам переговоров в Джидде, загнал ее таким образом в ловушку, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Все, что сделали Соединенные Штаты, — это загнали Европу в ловушку. Вот что они сделали. Дональд Трамп переиграл Европу, потому что теперь она привержена не войне, а прекращению огня", — сказал он.По мнению Риттера, разговоры о том, что Россия сейчас находится в трудном положении, будучи вынужденной согласиться на предложенные условия, попросту несостоятельны."Вы не сможете переиграть Россию! Как можно переиграть человека по имени Сергей Лавров, который находится в этой среде уже почти вечность? Эти русские (Сергей Лавров и Владимир Путин. — Прим. ред.) более подготовлены, они знают больше: больше о себе, о мире, да обо всем!" — выразил уверенность эксперт.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Штатов о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.Основные тезисы:При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004895139.html

https://ria.ru/20250312/mask-2004461532.html

https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html

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в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, владимир путин