В Липецке классный руководитель избила первоклассницу
СК: в Липецке классный руководитель избила первоклассницу
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Классный руководитель избила первоклассницу в школе Липецка, нанеся ребёнку ушиб мягких тканей лица, сообщили в СУСК России по региону.
В СМИ появилось видео, где у девочки Евы спрашивают, кто её ударил, она отвечает, что классный руководитель. По информации местных изданий, инцидент произошел в четверг. Со ссылкой на отца девочки они сообщают, что классный руководитель ударила его дочь, которая учится в первом классе. После произошедшего родители обратились в полицию. При этом отец уверен, что это не первый случай, когда классный руководитель поднимает руку на кого-то из детей. Одна из мам говорит, что её сына тоже бил классный руководитель.
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"В средствах массовой информации и социальных медиа распространено сообщение о причинении телесных повреждений школьнице ее классным руководителем в одной из школ областного центра. После осмотра первоклассницы в медучреждении поставлен предварительный диагноз - ушиб мягких тканей лица", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области.
Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.
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