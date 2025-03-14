https://ria.ru/20250314/lipetsk-2005047036.html

В Липецке классный руководитель избила первоклассницу

В Липецке классный руководитель избила первоклассницу - РИА Новости, 14.03.2025

В Липецке классный руководитель избила первоклассницу

Классный руководитель избила первоклассницу в школе Липецка, нанеся ребёнку ушиб мягких тканей лица, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:35:00+03:00

2025-03-14T16:35:00+03:00

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ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Классный руководитель избила первоклассницу в школе Липецка, нанеся ребёнку ушиб мягких тканей лица, сообщили в СУСК России по региону. В СМИ появилось видео, где у девочки Евы спрашивают, кто её ударил, она отвечает, что классный руководитель. По информации местных изданий, инцидент произошел в четверг. Со ссылкой на отца девочки они сообщают, что классный руководитель ударила его дочь, которая учится в первом классе. После произошедшего родители обратились в полицию. При этом отец уверен, что это не первый случай, когда классный руководитель поднимает руку на кого-то из детей. Одна из мам говорит, что её сына тоже бил классный руководитель. "В средствах массовой информации и социальных медиа распространено сообщение о причинении телесных повреждений школьнице ее классным руководителем в одной из школ областного центра. После осмотра первоклассницы в медучреждении поставлен предварительный диагноз - ушиб мягких тканей лица", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.

https://ria.ru/20240905/delo-1970870188.html

https://ria.ru/20240212/novouralsk-1926857028.html

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происшествия, россия, липецк, липецкая область