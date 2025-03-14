Рейтинг@Mail.ru
В Липецке классный руководитель избила первоклассницу - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/lipetsk-2005047036.html
В Липецке классный руководитель избила первоклассницу
В Липецке классный руководитель избила первоклассницу - РИА Новости, 14.03.2025
В Липецке классный руководитель избила первоклассницу
Классный руководитель избила первоклассницу в школе Липецка, нанеся ребёнку ушиб мягких тканей лица, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:35:00+03:00
2025-03-14T16:35:00+03:00
происшествия
россия
липецк
липецкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Классный руководитель избила первоклассницу в школе Липецка, нанеся ребёнку ушиб мягких тканей лица, сообщили в СУСК России по региону. В СМИ появилось видео, где у девочки Евы спрашивают, кто её ударил, она отвечает, что классный руководитель. По информации местных изданий, инцидент произошел в четверг. Со ссылкой на отца девочки они сообщают, что классный руководитель ударила его дочь, которая учится в первом классе. После произошедшего родители обратились в полицию. При этом отец уверен, что это не первый случай, когда классный руководитель поднимает руку на кого-то из детей. Одна из мам говорит, что её сына тоже бил классный руководитель. "В средствах массовой информации и социальных медиа распространено сообщение о причинении телесных повреждений школьнице ее классным руководителем в одной из школ областного центра. После осмотра первоклассницы в медучреждении поставлен предварительный диагноз - ушиб мягких тканей лица", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.
https://ria.ru/20240905/delo-1970870188.html
https://ria.ru/20240212/novouralsk-1926857028.html
россия
липецк
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, липецк, липецкая область
Происшествия, Россия, Липецк, Липецкая область
В Липецке классный руководитель избила первоклассницу

СК: в Липецке классный руководитель избила первоклассницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 14 мар - РИА Новости. Классный руководитель избила первоклассницу в школе Липецка, нанеся ребёнку ушиб мягких тканей лица, сообщили в СУСК России по региону.
В СМИ появилось видео, где у девочки Евы спрашивают, кто её ударил, она отвечает, что классный руководитель. По информации местных изданий, инцидент произошел в четверг. Со ссылкой на отца девочки они сообщают, что классный руководитель ударила его дочь, которая учится в первом классе. После произошедшего родители обратились в полицию. При этом отец уверен, что это не первый случай, когда классный руководитель поднимает руку на кого-то из детей. Одна из мам говорит, что её сына тоже бил классный руководитель.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Ленинградской области завели дело на учителя, ударившего школьника
5 сентября 2024, 16:52
"В средствах массовой информации и социальных медиа распространено сообщение о причинении телесных повреждений школьнице ее классным руководителем в одной из школ областного центра. После осмотра первоклассницы в медучреждении поставлен предварительный диагноз - ушиб мягких тканей лица", — говорится в Telegram-канале СУСК России по Липецкой области.
Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
В Новоуральске возбудили дело против учителя, ударившего школьницу
12 февраля 2024, 14:43
 
ПроисшествияРоссияЛипецкЛипецкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала