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Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kurjane-2005078895.html
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории - РИА Новости, 14.03.2025
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории
Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:15:00+03:00
2025-03-14T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона. "Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить", - говорится в Telegram-канале правительства. В приграничных районах Курской области с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории

Жителей Курской области призвали не возвращаться в потенциально опасные районы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области
Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Разрушенные дома в селе Русское Поречное Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона.
«
"Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить", - говорится в Telegram-канале правительства.
В приграничных районах Курской области с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
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