https://ria.ru/20250314/kurjane-2005078895.html

Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории

Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории - РИА Новости, 14.03.2025

Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории

Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:15:00+03:00

2025-03-14T18:15:00+03:00

2025-03-14T18:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона. "Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить", - говорится в Telegram-канале правительства. В приграничных районах Курской области с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия