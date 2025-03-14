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Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории - РИА Новости, 14.03.2025
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории
Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:15:00+03:00
2025-03-14T18:15:00+03:00
2025-03-14T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Жителей Курской области призывают пока не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами, сообщает правительство региона. "Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить", - говорится в Telegram-канале правительства. В приграничных районах Курской области с 15 марта вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Курян призвали пока не возвращаться на потенциально опасные территории
Жителей Курской области призвали не возвращаться в потенциально опасные районы