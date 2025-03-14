Наш Крым: почему спрос на отдых там растет
В "Алеан" сообщили, что цена отдыха в Крыму в мае начинается от 20 тысяч рублей
Парад тюльпанов в Крыму
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Начало мая — идеальное время для визита в Крым. До высокого сезона еще несколько недель, поездки по цветущим курортам полуострова комфортны и доступны. Можно без очереди посетить достопримечательности, отдохнуть в санаториях, погулять по берегу моря — купаться еще холодно. Как провести время с пользой и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.
Рост спроса
Крым входит в пятерку самых популярных направлений на майские праздники. За год число бронирований увеличилось на треть, отмечают в АТОР. У ряда компаний — двукратный рост спроса. Туроператоры надеются, что такая динамика сохранится, тем более что заявки есть уже даже на осень.
Массандровский дворец в Ялте. Крым
"Сказался разлив нефтепродуктов недалеко от Анапы. Туристы подбирают альтернативу на случай, если отдых там и на прилегающих территориях окажется невозможным", — объясняет Ксения Андрианкова, руководитель сервиса "Турслет".
Совершенно точно стоит ожидать всплеск спроса после открытия авиасообщения с Симферополем, добавляет она.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
На треть увеличилась и глубина бронирования: многие оплачивают отдых за три месяца до заезда, подчеркнули в Fun&Sun.
"Туристы продлевают весенние каникулы — берут дополнительные выходные в конце апреля и между майскими праздниками. Средняя продолжительность поездки — пять-шесть дней. Путевки на майские бронируют и из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, и из Москвы, средней полосы (Ярославской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и других областей)", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
На полуостров ходят поезда (в пути — от 28 часов), многие туркомпании формируют автобусные туры, а значительная часть туристов предпочитает добираться на собственном автомобиле.
Курорты благоустраиваются
Самые востребованные в Крыму — комплексы с развитой инфраструктурой, лечебно-оздоровительными и спа-центрами, детскими программами, теплыми бассейнами под открытым небом, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
То, что за пределами гостиниц, также важно.
"За последние два года благоустроили исторические центры в Евпатории, Алупке и Феодосии. Там создано единое пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, современной системой навигации и инфраструктурой для маломобильных", — уточняют в ведомстве.
В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" похожие преобразования в этом году проведут в городе Саки.
Больше всего бронирований — на Южный берег, то есть в Ялту, Форос, Алупку, Алушту, отмечают в Fun&Sun.
Отдохнуть и сэкономить
"Места в крымских отелях на майские праздники пока есть, средний уровень бронирования — более 40%, но в самых востребованных гостиницах — выше, — проинформировали в министерстве. — Цена в большинстве объектов повысилась на 10-15%, то есть примерно на уровень инфляции. И по мере увеличения загрузки еще подорожает".
Мыс Тарханкут в поселке Оленевка. Крым
Отдых в Крыму в среднем на 20% дешевле, чем в соседних регионах. Скидки в гостиницах в мае достигают 50%, указали в ведомстве.
Больше 40% заказов — на санатории, говорят в "Алеан". Гостиницы "все включено" — 11%. Остальное — с разными типами питания.
Лидеры спроса — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Имени Кирова", гостиницы "Ялта-Интурист", "Родня", "Рассветы-Закаты".
Неделя в "трешке" — от 42 тысяч рублей на двоих, в санатории с лечением — от 51 тысячи, уточнили в "Алеан".
"Экскурсионки" — от 60 тысяч рублей на двоих (без дороги). В программе — достопримечательности ЮБК, Судака, Феодосии, Коктебеля, Севастополя, Бахчисарая, Евпатории.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе
Бонус: в Ялте в мае цветут глициния и сирень, в Красной балке — дикие пионы.
Более бюджетные варианты тоже есть, но в конце апреля. Так, неделя в пансионате "Голубой залив" в Коктебеле без питания с заездом 26-го числа — от девяти тысяч рублей на одного, сказали в Fun&Sun. "Четверка" в Ялте и Алуште в конце апреля примерно на треть дешевле, чем на майские.
Тюльпаны, сакура, вино и спорт
На майские и чуть раньше на полуострове запланированы интересные мероприятия.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Ялте
Посетительница на выставке "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Ялте
Весь апрель в Центре винного туризма Winepark — Дни российского виноделия. Экскурсии, дегустации, встречи с шеф-поварами, выставка картин, прогулки по виноградникам.
Апрель и начало мая — парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. В этом году его назвали "Салют Победы". Высадили рекордное количество цветов — 110 тысяч — не только на выставочной поляне, но и в других уголках арборетума (так здесь называют Верхний и Нижний парки). "Махровые и попугайные сорта, редкие, с оригинальными бутонами, тюльпаны-юбиляры и хамелеоны, которые меняют окрас", — перечислили в Минкурортов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЯпонский сад "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму
Японский сад "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму
Накануне майских праздников в японском саду "Шесть чувств" курорта "Мрия" — фестиваль цветущей сакуры. В программе: шоу японских барабанов, уличные спектакли, гадания на метафорических картах, уроки каллиграфии и запуск фонариков на воду.
В первую декаду последнего весеннего месяца — ежегодная маевка на Тарханкуте. В одном из самых живописных мест Крыма — проживание в глемпинге, отдых на природе с банями, шашлыком, концертами.
С 1 по 3 мая — "Судак-трейл-фест" в Новом Свете, Судаке и окрестностях. Участники могут преодолеть разные дистанции — от одного до 42 километров, формат — соревнования с элементами квеста.