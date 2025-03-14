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Наш Крым: почему спрос на отдых там растет - РИА Новости, 14.03.2025
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Туризм
 
08:00 14.03.2025 (обновлено: 16:01 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/krym-2004831318.html
Наш Крым: почему спрос на отдых там растет
Наш Крым: почему спрос на отдых там растет - РИА Новости, 14.03.2025
Наш Крым: почему спрос на отдых там растет
Начало мая — идеальное время для визита в Крым. До высокого сезона еще несколько недель, поездки по цветущим курортам полуострова комфортны и доступны. Можно... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:00:00+03:00
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туризм
туризм-важное
туризм
маршруты - туризм
достопримечательности
республика крым
майские праздники
куда поехать
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Начало мая — идеальное время для визита в Крым. До высокого сезона еще несколько недель, поездки по цветущим курортам полуострова комфортны и доступны. Можно без очереди посетить достопримечательности, отдохнуть в санаториях, погулять по берегу моря — купаться еще холодно. Как провести время с пользой и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.Рост спросаКрым входит в пятерку самых популярных направлений на майские праздники. За год число бронирований увеличилось на треть, отмечают в АТОР. У ряда компаний — двукратный рост спроса. Туроператоры надеются, что такая динамика сохранится, тем более что заявки есть уже даже на осень."Сказался разлив нефтепродуктов недалеко от Анапы. Туристы подбирают альтернативу на случай, если отдых там и на прилегающих территориях окажется невозможным", — объясняет Ксения Андрианкова, руководитель сервиса "Турслет".Совершенно точно стоит ожидать всплеск спроса после открытия авиасообщения с Симферополем, добавляет она.На треть увеличилась и глубина бронирования: многие оплачивают отдых за три месяца до заезда, подчеркнули в Fun&amp;Sun."Туристы продлевают весенние каникулы — берут дополнительные выходные в конце апреля и между майскими праздниками. Средняя продолжительность поездки — пять-шесть дней. Путевки на майские бронируют и из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, и из Москвы, средней полосы (Ярославской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и других областей)", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".На полуостров ходят поезда (в пути — от 28 часов), многие туркомпании формируют автобусные туры, а значительная часть туристов предпочитает добираться на собственном автомобиле.Курорты благоустраиваютсяСамые востребованные в Крыму — комплексы с развитой инфраструктурой, лечебно-оздоровительными и спа-центрами, детскими программами, теплыми бассейнами под открытым небом, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.То, что за пределами гостиниц, также важно."За последние два года благоустроили исторические центры в Евпатории, Алупке и Феодосии. Там создано единое пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, современной системой навигации и инфраструктурой для маломобильных", — уточняют в ведомстве.В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" похожие преобразования в этом году проведут в городе Саки.Больше всего бронирований — на Южный берег, то есть в Ялту, Форос, Алупку, Алушту, отмечают в Fun&amp;Sun.Отдохнуть и сэкономить"Места в крымских отелях на майские праздники пока есть, средний уровень бронирования — более 40%, но в самых востребованных гостиницах — выше, — проинформировали в министерстве. — Цена в большинстве объектов повысилась на 10-15%, то есть примерно на уровень инфляции. И по мере увеличения загрузки еще подорожает".Отдых в Крыму в среднем на 20% дешевле, чем в соседних регионах. Скидки в гостиницах в мае достигают 50%, указали в ведомстве.Больше 40% заказов — на санатории, говорят в "Алеан". Гостиницы "все включено" — 11%. Остальное — с разными типами питания.Лидеры спроса — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Имени Кирова", гостиницы "Ялта-Интурист", "Родня", "Рассветы-Закаты".Неделя в "трешке" — от 42 тысяч рублей на двоих, в санатории с лечением — от 51 тысячи, уточнили в "Алеан"."Экскурсионки" — от 60 тысяч рублей на двоих (без дороги). В программе — достопримечательности ЮБК, Судака, Феодосии, Коктебеля, Севастополя, Бахчисарая, Евпатории.Бонус: в Ялте в мае цветут глициния и сирень, в Красной балке — дикие пионы.Более бюджетные варианты тоже есть, но в конце апреля. Так, неделя в пансионате "Голубой залив" в Коктебеле без питания с заездом 26-го числа — от девяти тысяч рублей на одного, сказали в Fun&amp;Sun. "Четверка" в Ялте и Алуште в конце апреля примерно на треть дешевле, чем на майские.Тюльпаны, сакура, вино и спортНа майские и чуть раньше на полуострове запланированы интересные мероприятия.Весь апрель в Центре винного туризма Winepark — Дни российского виноделия. Экскурсии, дегустации, встречи с шеф-поварами, выставка картин, прогулки по виноградникам.Апрель и начало мая — парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. В этом году его назвали "Салют Победы". Высадили рекордное количество цветов — 110 тысяч — не только на выставочной поляне, но и в других уголках арборетума (так здесь называют Верхний и Нижний парки). "Махровые и попугайные сорта, редкие, с оригинальными бутонами, тюльпаны-юбиляры и хамелеоны, которые меняют окрас", — перечислили в Минкурортов.Накануне майских праздников в японском саду "Шесть чувств" курорта "Мрия" — фестиваль цветущей сакуры. В программе: шоу японских барабанов, уличные спектакли, гадания на метафорических картах, уроки каллиграфии и запуск фонариков на воду.В первую декаду последнего весеннего месяца — ежегодная маевка на Тарханкуте. В одном из самых живописных мест Крыма — проживание в глемпинге, отдых на природе с банями, шашлыком, концертами.С 1 по 3 мая — "Судак-трейл-фест" в Новом Свете, Судаке и окрестностях. Участники могут преодолеть разные дистанции — от одного до 42 километров, формат — соревнования с элементами квеста.
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Мария Селиванова
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Туризм, Туризм-Важное, Туризм, Маршруты - Туризм, Достопримечательности, Республика Крым, майские праздники, куда поехать, куда можно лететь, что посмотреть , Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Никитский ботанический сад
Наш Крым: почему спрос на отдых там растет

В "Алеан" сообщили, что цена отдыха в Крыму в мае начинается от 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПарад тюльпанов в Крыму
Парад тюльпанов в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Парад тюльпанов в Крыму
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. Начало мая — идеальное время для визита в Крым. До высокого сезона еще несколько недель, поездки по цветущим курортам полуострова комфортны и доступны. Можно без очереди посетить достопримечательности, отдохнуть в санаториях, погулять по берегу моря — купаться еще холодно. Как провести время с пользой и сколько за это придется заплатить — в материале РИА Новости.

Рост спроса

Крым входит в пятерку самых популярных направлений на майские праздники. За год число бронирований увеличилось на треть, отмечают в АТОР. У ряда компаний — двукратный рост спроса. Туроператоры надеются, что такая динамика сохранится, тем более что заявки есть уже даже на осень.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМассандровский дворец в Ялте. Крым
Массандровский дворец в Ялте в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Массандровский дворец в Ялте. Крым
"Сказался разлив нефтепродуктов недалеко от Анапы. Туристы подбирают альтернативу на случай, если отдых там и на прилегающих территориях окажется невозможным", — объясняет Ксения Андрианкова, руководитель сервиса "Турслет".
Совершенно точно стоит ожидать всплеск спроса после открытия авиасообщения с Симферополем, добавляет она.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
На треть увеличилась и глубина бронирования: многие оплачивают отдых за три месяца до заезда, подчеркнули в Fun&Sun.
"Туристы продлевают весенние каникулы — берут дополнительные выходные в конце апреля и между майскими праздниками. Средняя продолжительность поездки — пять-шесть дней. Путевки на майские бронируют и из Краснодарского края, Ростова-на-Дону, и из Москвы, средней полосы (Ярославской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Рязанской и других областей)", — рассказывают в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМузейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
На полуостров ходят поезда (в пути — от 28 часов), многие туркомпании формируют автобусные туры, а значительная часть туристов предпочитает добираться на собственном автомобиле.

Курорты благоустраиваются

Самые востребованные в Крыму — комплексы с развитой инфраструктурой, лечебно-оздоровительными и спа-центрами, детскими программами, теплыми бассейнами под открытым небом, сообщили РИА Новости в Министерстве курортов и туризма Республики Крым.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
То, что за пределами гостиниц, также важно.
"За последние два года благоустроили исторические центры в Евпатории, Алупке и Феодосии. Там создано единое пространство с пешеходными зонами, декоративными архитектурными формами, освещением и видеонаблюдением, современной системой навигации и инфраструктурой для маломобильных", — уточняют в ведомстве.
В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" похожие преобразования в этом году проведут в городе Саки.
Больше всего бронирований — на Южный берег, то есть в Ялту, Форос, Алупку, Алушту, отмечают в Fun&Sun.

Отдохнуть и сэкономить

"Места в крымских отелях на майские праздники пока есть, средний уровень бронирования — более 40%, но в самых востребованных гостиницах — выше, — проинформировали в министерстве. — Цена в большинстве объектов повысилась на 10-15%, то есть примерно на уровень инфляции. И по мере увеличения загрузки еще подорожает".
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкМыс Тарханкут в поселке Оленевка. Крым
Мыс Тарханкут в поселке Оленевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Мыс Тарханкут в поселке Оленевка. Крым
Отдых в Крыму в среднем на 20% дешевле, чем в соседних регионах. Скидки в гостиницах в мае достигают 50%, указали в ведомстве.
Больше 40% заказов — на санатории, говорят в "Алеан". Гостиницы "все включено" — 11%. Остальное — с разными типами питания.
Лидеры спроса — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер", "Имени Кирова", гостиницы "Ялта-Интурист", "Родня", "Рассветы-Закаты".
Неделя в "трешке" — от 42 тысяч рублей на двоих, в санатории с лечением — от 51 тысячи, уточнили в "Алеан".
"Экскурсионки" — от 60 тысяч рублей на двоих (без дороги). В программе — достопримечательности ЮБК, Судака, Феодосии, Коктебеля, Севастополя, Бахчисарая, Евпатории.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПразднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе
Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на набережной в Севастополе
Бонус: в Ялте в мае цветут глициния и сирень, в Красной балке — дикие пионы.
Более бюджетные варианты тоже есть, но в конце апреля. Так, неделя в пансионате "Голубой залив" в Коктебеле без питания с заездом 26-го числа — от девяти тысяч рублей на одного, сказали в Fun&Sun. "Четверка" в Ялте и Алуште в конце апреля примерно на треть дешевле, чем на майские.

Тюльпаны, сакура, вино и спорт

На майские и чуть раньше на полуострове запланированы интересные мероприятия.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Ялте
Посетительница на выставке Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Посетительница на выставке "Парад тюльпанов" в Никитском ботаническом саду в Ялте
Весь апрель в Центре винного туризма Winepark — Дни российского виноделия. Экскурсии, дегустации, встречи с шеф-поварами, выставка картин, прогулки по виноградникам.
Апрель и начало мая — парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду. В этом году его назвали "Салют Победы". Высадили рекордное количество цветов — 110 тысяч — не только на выставочной поляне, но и в других уголках арборетума (так здесь называют Верхний и Нижний парки). "Махровые и попугайные сорта, редкие, с оригинальными бутонами, тюльпаны-юбиляры и хамелеоны, которые меняют окрас", — перечислили в Минкурортов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЯпонский сад "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму
Японский сад Шесть чувств на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Японский сад "Шесть чувств" на территории санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Крыму
Накануне майских праздников в японском саду "Шесть чувств" курорта "Мрия" — фестиваль цветущей сакуры. В программе: шоу японских барабанов, уличные спектакли, гадания на метафорических картах, уроки каллиграфии и запуск фонариков на воду.
В первую декаду последнего весеннего месяца — ежегодная маевка на Тарханкуте. В одном из самых живописных мест Крыма — проживание в глемпинге, отдых на природе с банями, шашлыком, концертами.
С 1 по 3 мая — "Судак-трейл-фест" в Новом Свете, Судаке и окрестностях. Участники могут преодолеть разные дистанции — от одного до 42 километров, формат — соревнования с элементами квеста.
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