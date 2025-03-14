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В Кремле назвали санкции против Ирана незаконными
В Кремле назвали санкции против Ирана незаконными - РИА Новости, 14.03.2025
В Кремле назвали санкции против Ирана незаконными
Все санкции в отношении Ирана по ядерному досье являются незаконными, вопрос необходимо решать дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:01:00+03:00
2025-03-14T13:01:00+03:00
2025-03-14T13:01:00+03:00
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иран
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дмитрий песков
ван и (политик)
сергей рябков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Все санкции в отношении Ирана по ядерному досье являются незаконными, вопрос необходимо решать дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "При этом иранская сторона никогда не говорила ни одного слова о намерении получить у себя в стране в своем пользовании ядерное оружие. Поэтому в этом плане, конечно же, все санкции, все ограничения, они являются незаконными в нашем восприятии. Поэтому нужно дальше продолжать дипломатические усилия для решения этой проблемы", - сказал Песков. Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем и замглавы МИД Ирана Каземом Гариб-Абади, которые ранее провели переговоры по вопросу иранской ядерной проблемы. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, россия, китай, дмитрий песков, ван и (политик), сергей рябков
В мире, Иран, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Ван И (политик), Сергей Рябков
В Кремле назвали санкции против Ирана незаконными
Песков: все санкции в отношении Ирана по ядерному досье являются незаконными