https://ria.ru/20250314/kreml-2004984463.html

В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине

В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025

В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине

По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:50:00+03:00

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2025-03-14T12:50:00+03:00

украина

россия

сша

дмитрий песков

майк уолтц

стив уиткофф

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа. "Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Уолтца.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, дмитрий песков, майк уолтц, стив уиткофф