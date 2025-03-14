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В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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12:50 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kreml-2004984463.html
В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине
В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине
По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:50:00+03:00
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украина
россия
сша
дмитрий песков
майк уолтц
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа. "Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Уолтца.
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украина, россия, сша, дмитрий песков, майк уолтц, стив уиткофф
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Майк Уолтц, Стив Уиткофф
В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине

Песков: есть основания испытывать осторожный оптимизм по Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования, решения о следующих шагах будут приняты на основе информации от побывавшего в Москве спецпосланника Стива Уиткоффа.
"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Уолтца.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
УкраинаРоссияСШАДмитрий ПесковМайк УолтцСтив Уиткофф
 
 
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