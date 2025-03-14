https://ria.ru/20250314/kreml-2004983464.html

Россия не допустит угрозы для отечественных бизнесменов, заявили в Кремле

Россия не допустит угрозы для отечественных бизнесменов, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.03.2025

Россия не допустит угрозы для отечественных бизнесменов, заявили в Кремле

Россия не допустит, чтобы на тех нишах, которые ранее покинули иностранные инвесторы, что-то представляло угрозу для российских бизнесменов, заявил... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:48:00+03:00

2025-03-14T12:48:00+03:00

2025-03-14T13:00:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия не допустит, чтобы на тех нишах, которые ранее покинули иностранные инвесторы, что-то представляло угрозу для российских бизнесменов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Теперь, когда мы имеем достаточно богатый опыт, мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашим бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов", - сказал он журналистам. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

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экономика, россия, дмитрий песков