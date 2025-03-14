Кот Толик вошел в топ-10 премии "Лохматый Оскар"
Талисман пожарных Москвы кот Толик занял седьмое место в номинации "Братья наши"
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам "Народного голосования" занял седьмое место из 20 в номинации "Братья наши" международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), сообщают на своем сайте организаторы премии.
Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки.
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Согласно результатам голосования, первое место заняла дворняга Победа, которая провела российских бойцов через минные поля в зоне СВО, она набрала 7879 голосов. В тройку также вошли старейшая бегемотиха России Захарья из Казани (6800 голосов) и спасшая хозяина от четырех медведей на Камчатке овчарка Ирбис (6337 голосов). Отмечается, что четвертое место занял служебный пес Жаир из Уссурийска, который предотвратил теракт и спас жизни людям (5531 голос). Замкнула пятерку победителей кошка Багира, которая служит у российский артиллеристов в зоне СВО и выслеживает вражеские дроны.
Главный талисман пожарных Москвы кот Толик занял седьмое место, набрав 2722 голоса. Всего в финале "Народного голосования" участвовали 20 животных.
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В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО Главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры, Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы — верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.