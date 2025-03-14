https://ria.ru/20250314/kot-2005013262.html

Кот Толик вошел в топ-10 премии "Лохматый Оскар"

Кот Толик вошел в топ-10 премии "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 14.03.2025

Кот Толик вошел в топ-10 премии "Лохматый Оскар"

Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам "Народного голосования" занял... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:14:00+03:00

2025-03-14T14:14:00+03:00

2025-03-14T14:53:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший 27 декабря звание прапорщика внутренней службы, по итогам "Народного голосования" занял седьмое место из 20 в номинации "Братья наши" международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"), сообщают на своем сайте организаторы премии. Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран мира, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Согласно результатам голосования, первое место заняла дворняга Победа, которая провела российских бойцов через минные поля в зоне СВО, она набрала 7879 голосов. В тройку также вошли старейшая бегемотиха России Захарья из Казани (6800 голосов) и спасшая хозяина от четырех медведей на Камчатке овчарка Ирбис (6337 голосов). Отмечается, что четвертое место занял служебный пес Жаир из Уссурийска, который предотвратил теракт и спас жизни людям (5531 голос). Замкнула пятерку победителей кошка Багира, которая служит у российский артиллеристов в зоне СВО и выслеживает вражеские дроны. Главный талисман пожарных Москвы кот Толик занял седьмое место, набрав 2722 голоса. Всего в финале "Народного голосования" участвовали 20 животных. В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО Главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание — прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры, Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру. Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а огнеборцы — верного друга. По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

https://ria.ru/20250122/tolik-1994944241.html

https://ria.ru/20250210/kot-1998452199.html

https://ria.ru/20250131/tolik-1996567489.html

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Финалист премии "Лохматый Оскар" кот Толик в пожарной части Кот Толик, недавно ставший прапорщиком, вышел в финал премии "Лохматый Оскар". (https://t.me/rian_ru/277796) Организаторы приводят список конкурентов талисмана пожарных Москвы: Дворняга Победа из Самары, кошка Багира, собака – канистерапевт Рона из Калининграда, камчатская овчарка Ирбис, служебный пес Жаир из Уссурийска, бегемотиха Захарья из Казанского зоопарка. "Народное голосование" продлится до 26 февраля, после свое мнение выскажет жюри. Церемонию награждения планируется провести весной. 2025-03-14T14:14 true PT0M28S

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москва, россия, казань, сергей чернов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)