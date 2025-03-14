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День православной книги

День православной книги - РИА Новости, 14.03.2025

День православной книги

Ежегодно 14 марта православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T00:30:00+03:00

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Ежегодно 14 марта православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная русским первопечатником и диаконом Иваном Федоровым в Москве на печатном дворе. Эта богослужебная книга и поныне используется в любом православном храме. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России. Первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации. День православной книги отмечается с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское многонациональное и многорелигиозное общество.Речь идет не только о православной книге в ее узком понимании – о Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, – но и о литературе художественной, которая учит человека, как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности.Главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком.Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги, того, что несет мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем в древности, люди нуждаются в написанном слове, которое знакомит их с мудростью, с опытом других людей и которое формирует духовный интеллектуальный мир.В рамках празднования Дня православной книги во всех епархиях Русской Православной Церкви к этой дате организуются встречи с писателями и духовенством, проводятся книжные выставки, фестивали, литературные конкурсы, поддерживающие культуру чтения. Площадками праздника становятся – библиотеки, учебные заведения, музеи, церковные приходы. Все мероприятия проходят по благословению патриарха.В 2025 году в рамках Дня православной книги в России и за рубежом пройдет около пяти тысяч мероприятий. Центральным из них станет телемарафон на телеканале "Спас" с прямыми включениями из разных епархий.В рамках празднования Дня православной книги делегация Издательского совета РПЦ отправится на Дальний Восток – в Магадан и Комсомольск-на-Амуре, где будет проходить выставка-форум "Радость Слова". В ее программе: молодежные брейн-ринги, выступления писателей, выставки раритетных изданий, презентации новых книг патриарха Кирилла, среди которых "Счастье величиной в целую жизнь", "Для чего ты вышел из мира?", "О смыслах" и другие.Ко Дню православной книги Издательский совет РПЦ подготовил также несколько изданий для благотворительного распространения. В рамках гуманитарных миссий духовно-просветительская литература будет доставлена на прифронтовые российские территории. Среди новинок – книга митрополита Калужского и Боровского Климента "Покаяния отверзи ми двери", куда включены пастырские наставления о Великом посте, помогающем очистить душу покаянием, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, русская православная церковь