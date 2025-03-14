https://ria.ru/20250314/kniga-2004471300.html
День православной книги
День православной книги - РИА Новости, 14.03.2025
День православной книги
Ежегодно 14 марта православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T00:30:00+03:00
2025-03-14T00:30:00+03:00
2025-03-14T00:30:00+03:00
справки
россия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004472630_0:301:2930:1949_1920x0_80_0_0_85dbf0d023e5befdb5db9ff42ff84688.jpg
Ежегодно 14 марта православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен 25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается во всех епархиях РПЦ. Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла первая печатная книга "Апостол", изданная русским первопечатником и диаконом Иваном Федоровым в Москве на печатном дворе. Эта богослужебная книга и поныне используется в любом православном храме. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России. Первые православные печатные книги стали основой становления славянской и российской цивилизации. День православной книги отмечается с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское многонациональное и многорелигиозное общество.Речь идет не только о православной книге в ее узком понимании – о Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, – но и о литературе художественной, которая учит человека, как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности.Главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком.Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги, того, что несет мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем в древности, люди нуждаются в написанном слове, которое знакомит их с мудростью, с опытом других людей и которое формирует духовный интеллектуальный мир.В рамках празднования Дня православной книги во всех епархиях Русской Православной Церкви к этой дате организуются встречи с писателями и духовенством, проводятся книжные выставки, фестивали, литературные конкурсы, поддерживающие культуру чтения. Площадками праздника становятся – библиотеки, учебные заведения, музеи, церковные приходы. Все мероприятия проходят по благословению патриарха.В 2025 году в рамках Дня православной книги в России и за рубежом пройдет около пяти тысяч мероприятий. Центральным из них станет телемарафон на телеканале "Спас" с прямыми включениями из разных епархий.В рамках празднования Дня православной книги делегация Издательского совета РПЦ отправится на Дальний Восток – в Магадан и Комсомольск-на-Амуре, где будет проходить выставка-форум "Радость Слова". В ее программе: молодежные брейн-ринги, выступления писателей, выставки раритетных изданий, презентации новых книг патриарха Кирилла, среди которых "Счастье величиной в целую жизнь", "Для чего ты вышел из мира?", "О смыслах" и другие.Ко Дню православной книги Издательский совет РПЦ подготовил также несколько изданий для благотворительного распространения. В рамках гуманитарных миссий духовно-просветительская литература будет доставлена на прифронтовые российские территории. Среди новинок – книга митрополита Калужского и Боровского Климента "Покаяния отверзи ми двери", куда включены пастырские наставления о Великом посте, помогающем очистить душу покаянием, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004472630_0:0:2704:2027_1920x0_80_0_0_b3a308ab05c0c182d593b98c6110f92c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, русская православная церковь
Справки, Россия, Русская православная церковь
Ежегодно 14 марта православными христианами России отмечается День православной книги. Этот праздник был установлен
25 декабря 2009 года решением Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С 2010 года День православной книги отмечается
во всех епархиях РПЦ.
Праздник приурочен к памятной дате: 14 марта (1 марта по старому стилю) 1564 года на Руси вышла
первая печатная книга "Апостол", изданная русским первопечатником и диаконом Иваном Федоровым в Москве на печатном дворе. Эта богослужебная книга и поныне используется
в любом православном храме. Дата стала отправной точкой начала официального книгопечатания в России.
Первые православные печатные книги стали основой
становления славянской и российской цивилизации.
День православной книги отмечается
с целью привлечения общественного внимания к чтению духовно-нравственной литературы и вечным общечеловеческим традиционным ценностям, которые всегда объединяли и консолидировали российское многонациональное и многорелигиозное общество.
Речь идет не только о православной книге в ее узком понимании – о Священном Писании, святоотеческих творениях, богословской и церковно-исторической литературе, – но и о литературе художественной, которая учит человека, как жить, помогая ему сохранить традиции и развиваться как личности.
Главная задача, которая стоит перед мыслящим читателем, – отобрать для себя книги полезные, те, которые помогали
бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, сильным и добрым человеком.
Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. В конце концов, носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента до папирусов, бумаги. А вот смысл книги, того, что несет мысли, информацию, и то, что передается посредством письменного слова, сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем в древности, люди нуждаются в написанном слове, которое знакомит их с мудростью, с опытом других людей и которое формирует духовный интеллектуальный мир.
В рамках празднования Дня православной книги во всех епархиях Русской Православной Церкви к этой дате организуются встречи
с писателями и духовенством, проводятся книжные выставки, фестивали, литературные конкурсы, поддерживающие культуру чтения. Площадками праздника становятся – библиотеки, учебные заведения, музеи, церковные приходы. Все мероприятия проходят по благословению патриарха.
В 2025 году в рамках Дня православной книги в России и за рубежом пройдет около пяти тысяч мероприятий. Центральным из них станет телемарафон на телеканале "Спас" с прямыми включениями из разных епархий.
В рамках празднования Дня православной книги делегация Издательского совета РПЦ отправится на Дальний Восток – в Магадан и Комсомольск-на-Амуре, где будет проходить выставка-форум "Радость Слова". В ее программе: молодежные брейн-ринги, выступления писателей, выставки раритетных изданий, презентации новых книг патриарха Кирилла, среди которых "Счастье величиной в целую жизнь", "Для чего ты вышел из мира?", "О смыслах" и другие.
Ко Дню православной книги Издательский совет РПЦ подготовил
также несколько изданий для благотворительного распространения. В рамках гуманитарных миссий духовно-просветительская литература будет доставлена на прифронтовые российские территории. Среди новинок – книга митрополита Калужского и Боровского Климента "Покаяния отверзи ми двери", куда включены пастырские наставления о Великом посте, помогающем очистить душу покаянием, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников