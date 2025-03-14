https://ria.ru/20250314/kitay-2004921878.html
Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему
Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему - РИА Новости, 14.03.2025
Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему
РФ, КНР и Иран заявили, что заинтересованные стороны должны работать над устранением причин иранской ядерной проблемы и отказаться от угроз, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:38:00+03:00
2025-03-14T09:38:00+03:00
2025-03-14T09:43:00+03:00
в мире
китай
иран
россия
сергей рябков
казем гариб-абади
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. РФ, КНР и Иран заявили, что заинтересованные стороны должны работать над устранением причин иранской ядерной проблемы и отказаться от угроз, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. "Три стороны подчеркнули, что заинтересованные стороны должны работать над устранением коренных причин текущей ситуации, а также отказаться от санкций, давления и угроз применения силы", - заявил Ма Чжаосюй. Он также отметил, что Россия, Китай и Иран подчеркнули важность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, "призвали заинтересованные стороны избегать действий, которые могут обострить ситуацию, и совместно создавать благоприятную обстановку и условия для дипломатических усилий". В пятницу в Пекине состоялась встреча по иранской ядерной проблеме, в ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
https://ria.ru/20250218/kreml-1999980315.html
китай
иран
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, иран, россия, сергей рябков, казем гариб-абади, оон
В мире, Китай, Иран, Россия, Сергей Рябков, Казем Гариб-Абади, ООН
Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему
Москва, Пекин и Тегеран призвали устранить причины иранской ядерной проблемы