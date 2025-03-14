https://ria.ru/20250314/kitay-2004921878.html

Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему

Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему - РИА Новости, 14.03.2025

Москва, Пекин и Тегеран обсудили иранскую ядерную проблему

РФ, КНР и Иран заявили, что заинтересованные стороны должны работать над устранением причин иранской ядерной проблемы и отказаться от угроз, заявил в пятницу... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:38:00+03:00

2025-03-14T09:38:00+03:00

2025-03-14T09:43:00+03:00

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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. РФ, КНР и Иран заявили, что заинтересованные стороны должны работать над устранением причин иранской ядерной проблемы и отказаться от угроз, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. "Три стороны подчеркнули, что заинтересованные стороны должны работать над устранением коренных причин текущей ситуации, а также отказаться от санкций, давления и угроз применения силы", - заявил Ма Чжаосюй. Он также отметил, что Россия, Китай и Иран подчеркнули важность резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, "призвали заинтересованные стороны избегать действий, которые могут обострить ситуацию, и совместно создавать благоприятную обстановку и условия для дипломатических усилий". В пятницу в Пекине состоялась встреча по иранской ядерной проблеме, в ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

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китай

иран

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в мире, китай, иран, россия, сергей рябков, казем гариб-абади, оон