https://ria.ru/20250314/kiev--2005038067.html

Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия

Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия - РИА Новости, 14.03.2025

Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:02:00+03:00

2025-03-14T16:02:00+03:00

2025-03-14T16:02:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - приводит слова Сибиги агентство УНИАН. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.

https://ria.ru/20250313/bessent-2004817561.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

украина

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владимир путин, андрей сибига, украина, киев, сша, в мире