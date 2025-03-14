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Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/kiev--2005038067.html
Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия
Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия - РИА Новости, 14.03.2025
Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:02:00+03:00
2025-03-14T16:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
андрей сибига
украина
киев
сша
в мире
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. "Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - приводит слова Сибиги агентство УНИАН. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
https://ria.ru/20250313/bessent-2004817561.html
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владимир путин, андрей сибига, украина, киев, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Андрей Сибига, Украина, Киев, США, В мире
Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия

МИД Украины: Киев начал формировать группу для контроля возможного перемирия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел в Киеве
Здание Министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Министерства иностранных дел в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев начал формировать мониторинговую группу для контроля возможного перемирия.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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13 марта, 17:54
"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - приводит слова Сибиги агентство УНИАН.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАндрей СибигаУкраинаКиевСШАВ мире
 
 
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