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С 12 марта из освобожденных сел Курской области эвакуировали 209 человек
С 12 марта из освобожденных сел Курской области эвакуировали 209 человек - РИА Новости, 14.03.2025
С 12 марта из освобожденных сел Курской области эвакуировали 209 человек
Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта эвакуированы 209 жителей, в том числе девять детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:36:00+03:00
2025-03-14T14:36:00+03:00
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КУРСК, 14 мар – РИА Новости. Из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта эвакуированы 209 жителей, в том числе девять детей, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "С 12 марта 209 наших жителей эвакуированы из освобожденных населенных пунктов. Среди них девять детей. 68 человек вывезены из Суджи, 74 - из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других сел и деревень", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, 128 человек на данный момент уже размещено в ПВР на территории региона, остальных забрали родственники. Люди обеспечены всем необходимым: гуманитарными наборами, едой, спальными местами, медицинской, психологической, юридической помощью. Работа по спасению жителей региона продолжается, подчеркнул врио губернатора.
https://ria.ru/20250314/svo-2004960698.html
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курская область, суджа, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Александр Хинштейн
С 12 марта из освобожденных сел Курской области эвакуировали 209 человек
Хинштейн: с освобожденных курских территорий с 12 марта эвакуировали 209 человек