Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки
Глава городского округа Химки Землякова официально вступила в полномочия
© Фото предоставлено администрацией городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Елена Землякова
© Фото предоставлено администрацией городского округа Химки
Глава городского округа Химки Елена Землякова
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.
Церемония прошла в театре "Наш дом". Избранную главу округа поздравили первый заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина, заместители председателя правительства Московской области Алексей Гержик и Вячеслав Духин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов. Также в зале находились почетные жители городского округа.
"Благодарю за оказанное доверие и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и весь депутатский корпус Химок. Впереди — новые проекты и новые вызовы. Вместе — мы сила, способная сделать Химки лучше!" — приводит пресс-служба слова Земляковой.
После торжественной клятвы глава городского округа обратилась к гостям в зале.
Землякова была назначена временно исполняющим полномочия главы Химок 27 января. 28 февраля на заседании представители муниципального Совета депутатов единогласно поддержали ее кандидатуру.
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