https://ria.ru/20250314/khimki-2004941216.html

Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки

Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки - РИА Новости, 14.03.2025

Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки

Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:24:00+03:00

2025-03-14T11:24:00+03:00

2025-03-14T11:24:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004940208_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10ae0ee5d0324179a9600235a30aee0.jpg

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа. Церемония прошла в театре "Наш дом". Избранную главу округа поздравили первый заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина, заместители председателя правительства Московской области Алексей Гержик и Вячеслав Духин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов. Также в зале находились почетные жители городского округа. "Благодарю за оказанное доверие и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и весь депутатский корпус Химок. Впереди — новые проекты и новые вызовы. Вместе — мы сила, способная сделать Химки лучше!" — приводит пресс-служба слова Земляковой. После торжественной клятвы глава городского округа обратилась к гостям в зале. Землякова была назначена временно исполняющим полномочия главы Химок 27 января. 28 февраля на заседании представители муниципального Совета депутатов единогласно поддержали ее кандидатуру.

https://ria.ru/20250313/khimki-2004777697.html

https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области)