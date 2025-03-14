Рейтинг@Mail.ru
Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/khimki-2004941216.html
Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки
Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки - РИА Новости, 14.03.2025
Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки
Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:24:00+03:00
2025-03-14T11:24:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004940208_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10ae0ee5d0324179a9600235a30aee0.jpg
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа. Церемония прошла в театре "Наш дом". Избранную главу округа поздравили первый заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина, заместители председателя правительства Московской области Алексей Гержик и Вячеслав Духин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов. Также в зале находились почетные жители городского округа. "Благодарю за оказанное доверие и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и весь депутатский корпус Химок. Впереди — новые проекты и новые вызовы. Вместе — мы сила, способная сделать Химки лучше!" — приводит пресс-служба слова Земляковой. После торжественной клятвы глава городского округа обратилась к гостям в зале. Землякова была назначена временно исполняющим полномочия главы Химок 27 января. 28 февраля на заседании представители муниципального Совета депутатов единогласно поддержали ее кандидатуру.
https://ria.ru/20250313/khimki-2004777697.html
https://ria.ru/20250312/khimki-2004550821.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004940208_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f8075cd59a73d4b9109dec9f5af80ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Землякова официально вступила в должность главы городского округа Химки

Глава городского округа Химки Землякова официально вступила в полномочия

© Фото предоставлено администрацией городского округа ХимкиГлава городского округа Химки Елена Землякова
Глава городского округа Химки Елена Землякова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото предоставлено администрацией городского округа Химки
Глава городского округа Химки Елена Землякова
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.
Церемония прошла в театре "Наш дом". Избранную главу округа поздравили первый заместитель председателя правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина, заместители председателя правительства Московской области Алексей Гержик и Вячеслав Духин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов. Также в зале находились почетные жители городского округа.
Глава городского округа Химки Московской области Елена Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Землякова проверила готовность детского сада на 320 мест в Химках
13 марта, 15:52
"Благодарю за оказанное доверие и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва и весь депутатский корпус Химок. Впереди — новые проекты и новые вызовы. Вместе — мы сила, способная сделать Химки лучше!" — приводит пресс-служба слова Земляковой.
После торжественной клятвы глава городского округа обратилась к гостям в зале.
Землякова была назначена временно исполняющим полномочия главы Химок 27 января. 28 февраля на заседании представители муниципального Совета депутатов единогласно поддержали ее кандидатуру.
ПКиО им. Л.Н. Толстого в Химках - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Химках проведут спортивный праздник для всей семьи
12 марта, 15:45
 
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала