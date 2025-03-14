В Казани подписали соглашение о сотрудничестве по изучению снежного барса
В Казани подписали соглашение о сотрудничестве в области изучения снежного барса
© Фото : Министерство экологии и природных ресурсов Республики ТатарстанПодписание соглашения о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов подписано в Казани в рамках международной конференции "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук Сергей Найденко, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, директор Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Киясов, председатель попечительского совета ассоциации "Ирбис" Али Узденов, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.
По инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова в 2022 году было инициировано создание научного центра по сохранению биологического разнообразия с приоритетным видом для изучения - снежный барс. При поддержке компании "Татнефть" и в сопровождении Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Се́верцова РАН в Республике Алтай возведен комплекс объектов - научно-исследовательский корпус с лабораторией, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс и жилые дома для научных сотрудников.
"Для возможности реализации совместных научных программ на базе объектов созданного центра подписано соглашение о сотрудничестве в образовательной и научно-технической сферах в области изучения, защиты и повышения популяции снежных барсов", - пояснили в минэкологии Татарстана.
Современный комплекс центра позволит проводить стратегическим партнерам глубокие научные исследования, реализовывать совместные программы и расширять международное сотрудничество в вопросах изучения и сохранения ирбиса.
Также компания "Татнефть" передала консорциуму стратегических партнеров подписанного соглашения сертификат на передачу объектов научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия "Снежный барс" в Республике Алтай.
Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. Ранее власти республики сообщали, что в рамках совместной с Киргизией программы восстановления снежного барса в октябре 2024 года в центр "Снежный барс" уже завезены первые самцы Батыр и Жаниш и самка Умай. Также здесь обживается самка Кисуня из Пермского зоопарка.