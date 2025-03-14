https://ria.ru/20250314/kanada-2005033705.html

Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин

Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин - РИА Новости, 14.03.2025

Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что обсуждает с европейскими коллегами ответ на дополнительные пошлины США. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:45:00+03:00

2025-03-14T15:45:00+03:00

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канада

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что обсуждает с европейскими коллегами ответ на дополнительные пошлины США."Я работала с европейцами, чтобы обменяться информацией - в то время как ЕС вводит контрпошлины", - сказала Жоли журналистам.Трансляцию мероприятия вели в YouTube канадские телеканалы.По ее словам, вводимые Белым домом под руководством Дональда Трампа пошлины повредят американцам, повысят расходы и инфляцию. "Администрация Трампа вовлечена в торговые войны против Канады", - сказала она.

https://ria.ru/20250313/viski-2004803316.html

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канада, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, евросоюз, мелани жоли, дональд трамп, в мире