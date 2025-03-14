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Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин
Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин - РИА Новости, 14.03.2025
Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что обсуждает с европейскими коллегами ответ на дополнительные пошлины США. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:45:00+03:00
2025-03-14T15:45:00+03:00
2025-03-14T16:00:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что обсуждает с европейскими коллегами ответ на дополнительные пошлины США."Я работала с европейцами, чтобы обменяться информацией - в то время как ЕС вводит контрпошлины", - сказала Жоли журналистам.Трансляцию мероприятия вели в YouTube канадские телеканалы.По ее словам, вводимые Белым домом под руководством Дональда Трампа пошлины повредят американцам, повысят расходы и инфляцию. "Администрация Трампа вовлечена в торговые войны против Канады", - сказала она.
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канада, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, евросоюз, мелани жоли, дональд трамп, в мире
Канада, США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Евросоюз, Мелани Жоли, Дональд Трамп, В мире
Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин
Канада обсудила с ЕС ответные меры на повышение США пошлин на импортные товары