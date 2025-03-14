https://ria.ru/20250314/kallas-2004916766.html

Каллас прокомментировала итоги встречи стран G7

Каллас прокомментировала итоги встречи стран G7 - РИА Новости, 14.03.2025

Каллас прокомментировала итоги встречи стран G7

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что страны G7 пока не достигли согласия по формулировкам в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:04:00+03:00

2025-03-14T09:04:00+03:00

2025-03-14T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что страны G7 пока не достигли согласия по формулировкам в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде.Журналист агентства Блумберг спросил Каллас, какие вопросы вызывают споры в внутри "Большой семерки" при составлении итогового заявления."Это Ближний Восток, это Украина… я не увидела больших разногласий, но, когда речь идет о формулировании (позиции - ред.) на бумаге, тут много деталей", - заявила Каллас в интервью агентству Блумберг.Ранее портал Euractiv сообщал, что в "Большой семерке ожидают разногласий с США из-за формулировок по Украине в заявлении по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон выступает против "враждебных" формулировок в коммюнике по итогам встречи глав МИД G7, которые могут помешать усилиям по организации переговоров между Россией и Украиной.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250311/ssha-2004299512.html

https://ria.ru/20250314/g7-2004905719.html

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в мире, g7, украина, россия, канада, кайя каллас, марко рубио, владимир путин, евросоюз