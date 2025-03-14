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Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.03.2025
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации
Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T13:28:00+03:00
2025-03-14T13:28:00+03:00
2025-03-14T13:29:00+03:00
москва
елена яковлева
александра маринина (марина алексеева)
культура
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель. Ранее в Telegram-канале Shot сообщили, что Яковлева якобы экстренно госпитализирована в Москве. "Нет, это фейк", - сказала собеседница агентства, комментируя информацию о госпитализации актрисы. Елена Яковлева - российская актриса, народная артистка Российской Федерации, родилась в 1961 году. Известность ей принесла роль Анастасии Каменской в экранизации детективов Александры Марининой - сериале "Каменская". Также актриса снялась в таких фильмах, как "Чебурашка", "Интердевочка", "Экипаж", а также франшизах "Последний богатырь" и "Елки".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, елена яковлева, александра маринина (марина алексеева)
Москва, Елена Яковлева, Александра Маринина (Марина Алексеева), Культура
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации
Представитель Яковлевой назвала сообщения о госпитализации актрисы фейком
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель.
Ранее в Telegram-канале Shot сообщили, что Яковлева
якобы экстренно госпитализирована в Москве
.
"Нет, это фейк", - сказала собеседница агентства, комментируя информацию о госпитализации актрисы.
Елена Яковлева - российская актриса, народная артистка Российской Федерации, родилась в 1961 году. Известность ей принесла роль Анастасии Каменской в экранизации детективов Александры Марининой - сериале "Каменская". Также актриса снялась в таких фильмах, как "Чебурашка", "Интердевочка", "Экипаж", а также франшизах "Последний богатырь" и "Елки".