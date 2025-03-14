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Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.03.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:28 14.03.2025 (обновлено: 13:29 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/jakovleva-2004995478.html
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.03.2025
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации
Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 14.03.2025
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москва
елена яковлева
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культура
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель. Ранее в Telegram-канале Shot сообщили, что Яковлева якобы экстренно госпитализирована в Москве. "Нет, это фейк", - сказала собеседница агентства, комментируя информацию о госпитализации актрисы. Елена Яковлева - российская актриса, народная артистка Российской Федерации, родилась в 1961 году. Известность ей принесла роль Анастасии Каменской в экранизации детективов Александры Марининой - сериале "Каменская". Также актриса снялась в таких фильмах, как "Чебурашка", "Интердевочка", "Экипаж", а также франшизах "Последний богатырь" и "Елки".
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москва, елена яковлева, александра маринина (марина алексеева)
Москва, Елена Яковлева, Александра Маринина (Марина Алексеева), Культура
Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации

Представитель Яковлевой назвала сообщения о госпитализации актрисы фейком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктриса Елена Яковлева
Актриса Елена Яковлева - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Актриса Елена Яковлева
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель.
Ранее в Telegram-канале Shot сообщили, что Яковлева якобы экстренно госпитализирована в Москве.
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"Нет, это фейк", - сказала собеседница агентства, комментируя информацию о госпитализации актрисы.
Елена Яковлева - российская актриса, народная артистка Российской Федерации, родилась в 1961 году. Известность ей принесла роль Анастасии Каменской в экранизации детективов Александры Марининой - сериале "Каменская". Также актриса снялась в таких фильмах, как "Чебурашка", "Интердевочка", "Экипаж", а также франшизах "Последний богатырь" и "Елки".
 
КультураМоскваЕлена ЯковлеваАлександра Маринина (Марина Алексеева)
 
 
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