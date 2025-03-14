https://ria.ru/20250314/jakovleva-2004995478.html

Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации

Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации - РИА Новости, 14.03.2025

Представитель актрисы Елены Яковлевой опровергла сообщения о госпитализации

Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:28:00+03:00

2025-03-14T13:28:00+03:00

2025-03-14T13:29:00+03:00

москва

елена яковлева

александра маринина (марина алексеева)

культура

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Сообщения о госпитализации актрисы Елены Яковлевой являются фейком, сообщила РИА Новости ее представитель. Ранее в Telegram-канале Shot сообщили, что Яковлева якобы экстренно госпитализирована в Москве. "Нет, это фейк", - сказала собеседница агентства, комментируя информацию о госпитализации актрисы. Елена Яковлева - российская актриса, народная артистка Российской Федерации, родилась в 1961 году. Известность ей принесла роль Анастасии Каменской в экранизации детективов Александры Марининой - сериале "Каменская". Также актриса снялась в таких фильмах, как "Чебурашка", "Интердевочка", "Экипаж", а также франшизах "Последний богатырь" и "Елки".

https://ria.ru/20241017/aktery-1978493106.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, елена яковлева, александра маринина (марина алексеева)