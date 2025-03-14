https://ria.ru/20250314/issledovanie-2004983176.html

VK Fest: россияне стали чаще ездить в другие города ради фестивалей

VK Fest: россияне стали чаще ездить в другие города ради фестивалей - РИА Новости, 14.03.2025

VK Fest: россияне стали чаще ездить в другие города ради фестивалей

Исследование от компании Online Market Intelligence показало, что за последние три года более 50% зрителей специально приезжают на VK Fest со всей страны. Он... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:48:00+03:00

2025-03-14T12:48:00+03:00

2025-03-14T12:48:00+03:00

vk fest

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Исследование от компании Online Market Intelligence показало, что за последние три года более 50% зрителей специально приезжают на VK Fest со всей страны. Он стал самым популярным и узнаваемым среди музыкальных фестивалей: о нём знают 68% опрошенных.Россияне приезжают на фестиваль из разных городов. Больше всего туристов на VK Fest 2024 собрал Сириус: там 73% гостей были иногородними. В Москву 57% посетителей приехали за фестивальными впечатлениями издалека, а в Санкт-Петербург — 66%, на 6% больше по сравнению с предыдущим годом.Последние несколько лет VK Fest стабильно занимает первое место в рейтинге самых известных фестивалей страны. О нём знают 68% опрошенных, 41% собираются посетить событие. На второй строчке в рейтинге узнаваемости музыкальных фестивалей расположилось "Нашествие", на третьей позиции — Пикник "Афиши".Ежегодное исследование показало, как меняются портрет посетителя музыкального фестиваля и предпочтения аудитории. Средний возраст зрителей VK Fest — 31 год. Событие всё больше посещают семейные люди: в браке состоят 57% опрошенных, 61% имеют детей. Фестивалю доверяют родители и дети: треть гостей приезжают всей семьёй. Также респонденты рассказали о своих фаворитах среди артистов VK Fest:Россияне стали чаще посещать крупные развлекательные мероприятия. Музыкальные фестивали вошли в топ-3 развлечений, уступая только Дням города и другим общегородским праздникам. На третьей строчке — спортивные события и матчи.Исследование независимой аудитории из разных городов России проводилось компанией OMI (Online Market Intelligence).Справка:VK Fest 2025 состоится в пяти городах России. 14 июня главный развлекательный фестиваль страны пройдёт в Челябинске, 21 июня — в Сириусе, а 29 июня — в Казани. В июле праздник переместится в столицы: 5 и 6 июля — в Санкт-Петербург, 19 и 20 июля — в Москву. Купить билеты можно на сайте фестиваля: vkfest.ru

https://ria.ru/20250303/vk-2002729499.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

vk fest, россия