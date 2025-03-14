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Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирной ядерной программы
Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирной ядерной программы - РИА Новости, 14.03.2025
Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирной ядерной программы
Китай и Россия приветствуют подтверждение Ирана о том, что страна использует атомные технологии в мирных целях, а не стремится создать ядерное оружие, заявил в... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:24:00+03:00
2025-03-14T09:24:00+03:00
2025-03-14T10:15:00+03:00
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ПЕКИН, 14 мар – РИА Новости. Китай и Россия приветствуют подтверждение Ирана о том, что страна использует атомные технологии в мирных целях, а не стремится создать ядерное оружие, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй. В пятницу в Пекине состоялась встреча по иранской ядерной проблеме, в ней приняли участие заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. "Китай и Россия приветствуют подтверждение Ирана о том, что страна развивает свою ядерную программу в мирных целях, а не для создания ядерного оружия", - заявил Ма Чжаосюй. Он отметил, что "стороны подтвердили важность сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия как основы международной системы нераспространения ядерного оружия"."Россия и Китай приветствуют приверженность Ирана полному выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", - добавил дипломат.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, китай, россия, сергей рябков, казем гариб-абади, дональд трамп
В мире, Иран, Китай, Россия, Сергей Рябков, Казем Гариб-Абади, Дональд Трамп
Китай и Россия приветствуют подтверждение Ираном мирной ядерной программы
РФ и КНР приветствуют подтверждение Ирана о мирном использовании атома