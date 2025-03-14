https://ria.ru/20250314/ipoteka-2005085665.html

Льготную семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в регионах

Льготную семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в регионах - РИА Новости, 15.03.2025

Льготную семейную ипотеку распространят на вторичный рынок в регионах

"Семейная ипотека" с 1 апреля будет расширена на вторичный рынок в регионах, где вводят в строй мало нового жилья. Единоразовую возможность приобрести квартиру... РИА Новости, 15.03.2025

2025-03-14T18:30:00+03:00

2025-03-14T18:30:00+03:00

2025-03-15T00:11:00+03:00

россия

общество

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Семейная ипотека" с 1 апреля будет расширена на вторичный рынок в регионах, где вводят в строй мало нового жилья. Единоразовую возможность приобрести квартиру по ставке до шести процентов получат семьи с ребенком в возрасте до шести лет включительно, при этом сам дом должен быть не старше 20 лет и не считаться аварийным, сообщил Министерство финансов России.Нововведение принято по поручению Владимира Путина, уточнили в ведомстве. Жилье нельзя будет покупать у взаимозависимых лиц.Замглавы Минфина Иван Чебесков назвал это решение важным шагом для улучшения жилищных условий семей, живущих там, где строят мало новых домов.

https://realty.ria.ru/20250312/domklik-2004594915.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, общество, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)