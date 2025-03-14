https://ria.ru/20250314/grenlandiya-2004906199.html

Некоторые гренландцы боятся Трампа и войны с США, сообщили жители острова

Некоторые гренландцы боятся Трампа и войны с США, сообщили жители острова - РИА Новости, 14.03.2025

Некоторые гренландцы боятся Трампа и войны с США, сообщили жители острова

Некоторые жители Гренландии опасаются вооруженного вторжения США после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Вашингтона получить... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:53:00+03:00

2025-03-14T05:53:00+03:00

2025-03-14T05:53:00+03:00

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НУУК (Гренландия, автономная территории в составе Дании), 14 мар - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Некоторые жители Гренландии опасаются вооруженного вторжения США после заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании Вашингтона получить контроль над этим датским островом, заявили РИА Новости две россиянки, живущие на Гренландии. Трамп в четверг в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте вновь выразил уверенность в том, что Гренландия станет частью США, добавив, что, по его мнению, это необходимо с точки зрения международной безопасности. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп "серьезно настроен" присоединить Гренландию к США и допускает военный сценарий. "Некоторые (гренландцы - ред.) очень боятся. После первых заявлений Трампа у многих появилось чувство страха, а не пойдет ли он войной. Другие, наоборот, видят возможности и новое развитие. Но у большинства это вызвало чувство страха и даже злость", - рассказала Алёна Кохлер, которая живет в столице Гренландии Нууке. Татьяна Панина, которая живет в маленьком городке Какорток на юге острова, подтверждает, что там, как и в столице Гренландии, никто не хочет становиться гражданином США. "Быть частью США никто не хочет, так как перед глазами яркий и очень нелицеприятный пример инуитов Аляски, а также индейских племен коренного населения Америки", - подчеркивает Алёна. Кохлер добавила, что гренландцам также не нравится отсутствие соцподдержки в США. По мнению Паниной, "наивно" полагать, что от США в Гренландию придет больше денег. "Эскимосы на Аляске гораздо хуже живут, чем гренландцы", - отметила она. По ее мнению, США "без разницы, как гренландцы будут жить". "Гренландцам очень нравится датская система с бесплатным образованием от среднего до высшего, бесплатная медицина вне зависимости от наличия страховки и уровня зарплаты. Здесь даже бездомный имеет право на бесплатную медицинскую помощь и на бесплатное образование. У нас в бизнес-школе учатся пара бездомных", - поделилась Кохлер. Она добавила, что в США государство никак не защищает своих жителей в случае разного рода катастроф, таких как пожары или цунами, помощь придет, только если у людей есть личные сбережения и страховки. "А в Гренландии всем этим занимается государство, сам остров или Дания", - пояснила Алёна. Татьяна при этом считает, что местные жители не имеют ничего против военного присутствия США на севере острова, поскольку им всегда объясняли, что Соединенные Штаты гарантируют безопасность Гренландии. "К базам США отношение тоже двоякое. Пять лет назад по их поводу шли огромные дебаты, споры и всё очень живо обсуждалось в соцсетях. В конце концов пришли к компромиссу: базы оставить, но обслуживать - продовольствие, транспорт и все другие вспомогательные функции подобных баз - эти базы могут только гренландцы и гренландские фирмы, чтобы создать рабочие места для местного населения и получать доход в местную "кассу" острова с подоходных налогов. Плюс США обязались платить какую-то сумму Гренландии за аренду земли", - уточняет Алёна. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживает присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250313/premer-2004887550.html

https://ria.ru/20250313/nato-2004867250.html

https://ria.ru/20250312/grenlandiya-2004579457.html

https://ria.ru/20250311/grenlandiya-2004428025.html

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в мире, гренландия, сша, аляска, дональд трамп, марк рютте, нато