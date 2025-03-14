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Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID
Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID - РИА Новости, 14.03.2025
Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID
Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил об увольнении более двух тысяч сотрудников по всему миру в связи с прекращением финансирования путем... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:43:00+03:00
2025-03-14T02:43:00+03:00
2025-03-14T02:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил об увольнении более двух тысяч сотрудников по всему миру в связи с прекращением финансирования путем федеральных грантов, сообщает газета Washington Post. Согласно учебному заведению, речь идет о потере 800 миллионов долларов, которые выделялись со стороны агентства США по международному развитию (USAID). В общей сложности университет сократил 1 975 позиций в 44 странах и 247 в самих США. Частный исследовательский Университет Джонса Хопкинса стал широко известен во всем мире во время пандемии COVID-19 своими сводками по статистике заболеваний и летальных случаев. Возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском департамент DOGE ранее сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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в мире, сша, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, университет джонса хопкинса
В мире, США, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Университет Джонса Хопкинса
Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID
WP: Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID