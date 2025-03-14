https://ria.ru/20250314/granty-2004898291.html

Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID

Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID - РИА Новости, 14.03.2025

Университет Джонса Хопкинса уволил сотрудников после потери грантов USAID

Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил об увольнении более двух тысяч сотрудников по всему миру в связи с прекращением финансирования путем... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:43:00+03:00

2025-03-14T02:43:00+03:00

2025-03-14T02:43:00+03:00

в мире

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илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

университет джонса хопкинса

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил об увольнении более двух тысяч сотрудников по всему миру в связи с прекращением финансирования путем федеральных грантов, сообщает газета Washington Post. Согласно учебному заведению, речь идет о потере 800 миллионов долларов, которые выделялись со стороны агентства США по международному развитию (USAID). В общей сложности университет сократил 1 975 позиций в 44 странах и 247 в самих США. Частный исследовательский Университет Джонса Хопкинса стал широко известен во всем мире во время пандемии COVID-19 своими сводками по статистике заболеваний и летальных случаев. Возглавляемый американским миллиардером Илоном Маском департамент DOGE ранее сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

https://ria.ru/20250310/reshenie-2004115060.html

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в мире, сша, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, университет джонса хопкинса