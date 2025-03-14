Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:27 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/gosduma-2005128392.html
В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима
В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима - РИА Новости, 14.03.2025
В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима
Плачевность положения ВСУ очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:27:00+03:00
2025-03-14T22:27:00+03:00
россия
украина
киев
владимир путин
амир хамитов
вооруженные силы украины
госдума рф
атака беспилотников на москву и подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Плачевность положения ВСУ очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. "Плачевность положения ВСУ уже настолько очевидна, что у них не получается ни скрыть это, ни даже сколько-то приукрасить. Теперь и на Западе прекрасно видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху. Если даже Трамп озаботился их положением - значит, ситуация действительно серьезна как никогда", - сказал Хамитов. По мнению парламентария, для разумных и дальновидных людей все было ясно с самого начала, "ничем иным террористические действия Киева закончиться и не могли". "Если ты пытаешься отобрать чужую землю, если издеваешься над людьми, которые на этой земле живут - будь готов к тому, что при первой же возможности тебя с этой земли вышибут. Да не просто вышибут, а так, что тебя будет ужасать сама мысль о том, чтобы снова двинуться в эту сторону", - отметил он. Хамитов добавил, что правда всегда побеждает тех, кто пытается на нее посягать. По его словам, это поняли на себе все, кто когда-либо пытался нападать на Россию, "это же предстоит испытать и нынешним украинским бандитам". В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html
https://ria.ru/20250314/sovfed-2005127594.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_232:91:2842:2048_1920x0_80_0_0_baeddf1a578d7959ad850177fe4718c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, владимир путин, амир хамитов, вооруженные силы украины, госдума рф, атака беспилотников на москву и подмосковье, в мире
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Амир Хамитов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Атака беспилотников на Москву и Подмосковье, В мире
В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима

Депутат Хамитов: на Западе видят, что киевский режим близок к своему краху

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Плачевность положения ВСУ очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Захарова резко высказалась о заявлении Зеленского по Курской области
Вчера, 22:03
"Плачевность положения ВСУ уже настолько очевидна, что у них не получается ни скрыть это, ни даже сколько-то приукрасить. Теперь и на Западе прекрасно видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху. Если даже Трамп озаботился их положением - значит, ситуация действительно серьезна как никогда", - сказал Хамитов.
По мнению парламентария, для разумных и дальновидных людей все было ясно с самого начала, "ничем иным террористические действия Киева закончиться и не могли".
"Если ты пытаешься отобрать чужую землю, если издеваешься над людьми, которые на этой земле живут - будь готов к тому, что при первой же возможности тебя с этой земли вышибут. Да не просто вышибут, а так, что тебя будет ужасать сама мысль о том, чтобы снова двинуться в эту сторону", - отметил он.
Хамитов добавил, что правда всегда побеждает тех, кто пытается на нее посягать. По его словам, это поняли на себе все, кто когда-либо пытался нападать на Россию, "это же предстоит испытать и нынешним украинским бандитам".
В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Совфеде оценили слова Трампа о ситуации в Курской области
Вчера, 22:20
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ПутинАмир ХамитовВооруженные силы УкраиныГосдума РФАтака беспилотников на Москву и ПодмосковьеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала