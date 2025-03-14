В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима
Депутат Хамитов: на Западе видят, что киевский режим близок к своему краху
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Плачевность положения ВСУ очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
"Плачевность положения ВСУ уже настолько очевидна, что у них не получается ни скрыть это, ни даже сколько-то приукрасить. Теперь и на Западе прекрасно видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху. Если даже Трамп озаботился их положением - значит, ситуация действительно серьезна как никогда", - сказал Хамитов.
По мнению парламентария, для разумных и дальновидных людей все было ясно с самого начала, "ничем иным террористические действия Киева закончиться и не могли".
"Если ты пытаешься отобрать чужую землю, если издеваешься над людьми, которые на этой земле живут - будь готов к тому, что при первой же возможности тебя с этой земли вышибут. Да не просто вышибут, а так, что тебя будет ужасать сама мысль о том, чтобы снова двинуться в эту сторону", - отметил он.
Хамитов добавил, что правда всегда побеждает тех, кто пытается на нее посягать. По его словам, это поняли на себе все, кто когда-либо пытался нападать на Россию, "это же предстоит испытать и нынешним украинским бандитам".
В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.