https://ria.ru/20250314/gosduma-2005128392.html

В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима

В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима - РИА Новости, 14.03.2025

В Госдуме заявили о близком крахе киевского режима

Плачевность положения ВСУ очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:27:00+03:00

2025-03-14T22:27:00+03:00

2025-03-14T22:27:00+03:00

россия

украина

киев

владимир путин

амир хамитов

вооруженные силы украины

госдума рф

атака беспилотников на москву и подмосковье

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Плачевность положения ВСУ очевидна, на Западе видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Ранее Трамп сообщил, что просил президента России Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин сообщил, что ознакомился с этим призывом, и заявил, что для реализации призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен. "Плачевность положения ВСУ уже настолько очевидна, что у них не получается ни скрыть это, ни даже сколько-то приукрасить. Теперь и на Западе прекрасно видят, что киевский режим близок к своему окончательному краху. Если даже Трамп озаботился их положением - значит, ситуация действительно серьезна как никогда", - сказал Хамитов. По мнению парламентария, для разумных и дальновидных людей все было ясно с самого начала, "ничем иным террористические действия Киева закончиться и не могли". "Если ты пытаешься отобрать чужую землю, если издеваешься над людьми, которые на этой земле живут - будь готов к тому, что при первой же возможности тебя с этой земли вышибут. Да не просто вышибут, а так, что тебя будет ужасать сама мысль о том, чтобы снова двинуться в эту сторону", - отметил он. Хамитов добавил, что правда всегда побеждает тех, кто пытается на нее посягать. По его словам, это поняли на себе все, кто когда-либо пытался нападать на Россию, "это же предстоит испытать и нынешним украинским бандитам". В среду Путин заявил, что украинские силы, которые вторглись в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По его словам, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными.

https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html

https://ria.ru/20250314/sovfed-2005127594.html

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россия, украина, киев, владимир путин, амир хамитов, вооруженные силы украины, госдума рф, атака беспилотников на москву и подмосковье, в мире