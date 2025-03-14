https://ria.ru/20250314/gosduma-2004928028.html

В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам - РИА Новости, 14.03.2025

В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам

Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T10:12:00+03:00

2025-03-14T10:12:00+03:00

2025-03-14T11:16:00+03:00

общество

россия

ярослав нилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817424464_0:177:2780:1742_1920x0_80_0_0_94886466be5d7eed9ebef904116d5249.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума гражданам, которые занимаются домашним хозяйством, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что с учетом актуальной миграционной политики законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство - они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". "Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей", - отмечается в документе. Уточняется, что ежемесячная выплата домохозяйкам назначается на 6 месяцев, после этого они вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты. "Проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985304045.html

https://ria.ru/20241203/gosduma-1987005687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ярослав нилов