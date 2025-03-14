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В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам - РИА Новости, 14.03.2025
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10:12 14.03.2025 (обновлено: 11:16 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/gosduma-2004928028.html
В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам
В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам - РИА Новости, 14.03.2025
В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T10:12:00+03:00
2025-03-14T11:16:00+03:00
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума гражданам, которые занимаются домашним хозяйством, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что с учетом актуальной миграционной политики законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство - они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход". "Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей", - отмечается в документе. Уточняется, что ежемесячная выплата домохозяйкам назначается на 6 месяцев, после этого они вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты. "Проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20241123/gosduma-1985304045.html
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общество, россия, ярослав нилов
Общество, Россия, Ярослав Нилов
В Госдуму внесут проект о выплатах домохозяйкам

Депутат Нилов внесет в ГД проект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

© Фото : Freepik/bearfotosЖенщина готовит варенье из яблок
Женщина готовит варенье из яблок - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : Freepik/bearfotos
Женщина готовит варенье из яблок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума гражданам, которые занимаются домашним хозяйством, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
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Уточняется, что с учетом актуальной миграционной политики законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство - они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".
"Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается не всем, а только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супруги (супруга), несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей", - отмечается в документе.
Уточняется, что ежемесячная выплата домохозяйкам назначается на 6 месяцев, после этого они вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты.
"Проект федерального закона разработан в целях улучшения демографической ситуации в России, повышения уровня доходов семьи и ее роли в современном российском обществе", - отмечается в документе.
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ОбществоРоссияЯрослав Нилов
 
 
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