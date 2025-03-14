https://ria.ru/20250314/gorlovka-2005047724.html

В Горловке при атаке БПЛА пострадали два человека

В Горловке при атаке БПЛА пострадали два человека - РИА Новости, 14.03.2025

В Горловке при атаке БПЛА пострадали два человека

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:37:00+03:00

2025-03-14T16:37:00+03:00

2025-03-14T16:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по жилому массиву "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве "Комсомолец" ранены два мирных жителя Горловки", - говорится в сообщении. Ранее управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что ВСУ в 12.35 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Никитовский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250306/mchs-2003501309.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол