https://ria.ru/20250314/gorbolnitsa-2005091029.html
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта - РИА Новости, 14.03.2025
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта
В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:42:00+03:00
2025-03-14T18:42:00+03:00
2025-03-14T18:42:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_c55bc1c53d330a2b5c25a0b99608e8d8.jpg
ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Капитальный ремонт в поликлинике одной из больниц областного центра ждали давно, за 36 лет работы помещение серьезно обветшало, уточнил губернатор. В рамках реализации целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждении были проведены масштабные ремонтные работы. В результате изменился фасад и внутренняя отделка поликлиники, обновились инженерные сети, освещение, мебель. Теперь, по словам Артамонова, необходимо решить кадровую проблему в медучреждении. Он отметил, что узкими специалистами оно полностью обеспечено, не хватает врачей общего профиля. "Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом – ждем специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия <…>", – прокомментировал Артамонов в своем телеграм- канале.
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004766304.html
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812812_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_5bfd0167a44dcfd29fd340c033d4121c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта
В Липецке открыли поликлинику после капитального ремонта
ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Капитальный ремонт в поликлинике одной из больниц областного центра ждали давно, за 36 лет работы помещение серьезно обветшало, уточнил губернатор.
В рамках реализации целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждении были проведены масштабные ремонтные работы. В результате изменился фасад и внутренняя отделка поликлиники, обновились инженерные сети, освещение, мебель.
Теперь, по словам Артамонова, необходимо решить кадровую проблему в медучреждении. Он отметил, что узкими специалистами оно полностью обеспечено, не хватает врачей общего профиля.
"Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке
. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом – ждем специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия <…>", – прокомментировал Артамонов
в своем телеграм- канале.