https://ria.ru/20250314/gorbolnitsa-2005091029.html

Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта

Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта - РИА Новости, 14.03.2025

Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта

В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:42:00+03:00

2025-03-14T18:42:00+03:00

2025-03-14T18:42:00+03:00

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Капитальный ремонт в поликлинике одной из больниц областного центра ждали давно, за 36 лет работы помещение серьезно обветшало, уточнил губернатор. В рамках реализации целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждении были проведены масштабные ремонтные работы. В результате изменился фасад и внутренняя отделка поликлиники, обновились инженерные сети, освещение, мебель. Теперь, по словам Артамонова, необходимо решить кадровую проблему в медучреждении. Он отметил, что узкими специалистами оно полностью обеспечено, не хватает врачей общего профиля. "Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом – ждем специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия <…>", – прокомментировал Артамонов в своем телеграм- канале.

https://ria.ru/20250313/artamonov-2004766304.html

https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов