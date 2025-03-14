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Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта - РИА Новости, 14.03.2025
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Липецкая область
 
18:42 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/gorbolnitsa-2005091029.html
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта - РИА Новости, 14.03.2025
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта
В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:42:00+03:00
2025-03-14T18:42:00+03:00
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Капитальный ремонт в поликлинике одной из больниц областного центра ждали давно, за 36 лет работы помещение серьезно обветшало, уточнил губернатор. В рамках реализации целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждении были проведены масштабные ремонтные работы. В результате изменился фасад и внутренняя отделка поликлиники, обновились инженерные сети, освещение, мебель. Теперь, по словам Артамонова, необходимо решить кадровую проблему в медучреждении. Он отметил, что узкими специалистами оно полностью обеспечено, не хватает врачей общего профиля. "Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом – ждем специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия &lt;…&gt;", – прокомментировал Артамонов в своем телеграм- канале.
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004766304.html
https://ria.ru/20250313/artamonov-2004742640.html
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Артем Смирнов
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липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Поликлинику горбольницы "Свободный Сокол" в Липецке открыли после ремонта

В Липецке открыли поликлинику после капитального ремонта

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 мар - РИА Новости. В Липецке после капитального ремонта открылась поликлиника горбольницы "Свободный Сокол", в ближайшие два года там ожидается пополнение терапевтов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Капитальный ремонт в поликлинике одной из больниц областного центра ждали давно, за 36 лет работы помещение серьезно обветшало, уточнил губернатор.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Артамонов оценил вклад липецких организаций в реализацию нацпроектов
13 марта, 15:27
В рамках реализации целей нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в медучреждении были проведены масштабные ремонтные работы. В результате изменился фасад и внутренняя отделка поликлиники, обновились инженерные сети, освещение, мебель.
Теперь, по словам Артамонова, необходимо решить кадровую проблему в медучреждении. Он отметил, что узкими специалистами оно полностью обеспечено, не хватает врачей общего профиля.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Артамонов оценил работу липецких производителей лакокрасочных покрытий
13 марта, 14:01
"Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом – ждем специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия <…>", – прокомментировал Артамонов в своем телеграм- канале.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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