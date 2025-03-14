В Большой семерке обсудили новые санкции против России
Главы МИД G7 обсудили санкции против РФ в случае отказа от прекращения огня
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" в совместном заявлении по итогам встречи заявили в пятницу, что "обсудили" введение санкций и других мер против РФ в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.
"Мы призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовав. Мы обсудили наложение дополнительных издержек на Россию в случае, если такое прекращение огня не будет достигнуто, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств. Это включает использование чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизованных российских суверенных активов", - говорится в заявлении.
При этом страны объединения подтвердили поддержку Украины и защиту ее независимости и территориальной целостности, следует из заявления.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.