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В Большой семерке обсудили новые санкции против России - РИА Новости, 14.03.2025
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19:25 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/glavy-2005103566.html
В Большой семерке обсудили новые санкции против России
В Большой семерке обсудили новые санкции против России - РИА Новости, 14.03.2025
В Большой семерке обсудили новые санкции против России
Главы МИД стран "семерки" в совместном заявлении по итогам встречи заявили в пятницу, что "обсудили" введение санкций и других мер против РФ в случае, если... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:25:00+03:00
2025-03-14T19:25:00+03:00
россия
украина
европа
владимир путин
сергей лавров
евросоюз
g7
euroclear
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" в совместном заявлении по итогам встречи заявили в пятницу, что "обсудили" введение санкций и других мер против РФ в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута. "Мы призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовав. Мы обсудили наложение дополнительных издержек на Россию в случае, если такое прекращение огня не будет достигнуто, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств. Это включает использование чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизованных российских суверенных активов", - говорится в заявлении. При этом страны объединения подтвердили поддержку Украины и защиту ее независимости и территориальной целостности, следует из заявления. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250314/g7--2005044253.html
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россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
В Большой семерке обсудили новые санкции против России

Главы МИД G7 обсудили санкции против РФ в случае отказа от прекращения огня

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги стран-участниц G7
Флаги стран-участниц G7 - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги стран-участниц G7. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Главы МИД стран "семерки" в совместном заявлении по итогам встречи заявили в пятницу, что "обсудили" введение санкций и других мер против РФ в случае, если договоренность о прекращении огня на Украине не будет достигнута.
"Мы призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его реализовав. Мы обсудили наложение дополнительных издержек на Россию в случае, если такое прекращение огня не будет достигнуто, в том числе посредством дополнительных санкций, ограничения цен на нефть, а также дополнительной поддержки Украины и других средств. Это включает использование чрезвычайных доходов, вытекающих из иммобилизованных российских суверенных активов", - говорится в заявлении.
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Вчера, 16:21
При этом страны объединения подтвердили поддержку Украины и защиту ее независимости и территориальной целостности, следует из заявления.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
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Рубио прокомментировал "враждебные" формулировки в коммюнике G7 по Украине
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По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Флаги стран G7 во время встречи министров иностранных дел G7 в Канаде - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Страны G7 обсудили возможность новых санкций против России
Вчера, 15:52
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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