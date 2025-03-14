https://ria.ru/20250314/genotsid-2004969654.html

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области - РИА Новости, 14.03.2025

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области

Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:24:00+03:00

2025-03-14T12:24:00+03:00

2025-03-14T12:25:00+03:00

архангельская область

ссср

россия

игорь краснов

архангельский областной суд

общество

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелаге Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Ранее заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. В частности, уточняется в сообщении, представленными суду доказательствами подтверждены факты нападения немецко-фашистской авиации и флота на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота. Так, в результате авианалетов на населенные пункты области, а также от голода погибли не менее 19 тысяч человек. Нападениями на транспорт, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы городов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20250314/genotsid-2004893210.html

https://ria.ru/20250313/sud-2004704427.html

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архангельская область, ссср, россия, игорь краснов, архангельский областной суд, общество