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Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области - РИА Новости, 14.03.2025
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12:24 14.03.2025 (обновлено: 12:25 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/genotsid-2004969654.html
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области - РИА Новости, 14.03.2025
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области
Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:24:00+03:00
2025-03-14T12:25:00+03:00
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россия
игорь краснов
архангельский областной суд
общество
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелаге Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении. Ранее заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова. В частности, уточняется в сообщении, представленными суду доказательствами подтверждены факты нападения немецко-фашистской авиации и флота на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота. Так, в результате авианалетов на населенные пункты области, а также от голода погибли не менее 19 тысяч человек. Нападениями на транспорт, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы городов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250314/genotsid-2004893210.html
https://ria.ru/20250313/sud-2004704427.html
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архангельская область, ссср, россия, игорь краснов, архангельский областной суд, общество
Архангельская область, СССР, Россия, Игорь Краснов, Архангельский областной суд, Общество
Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области

Суд признал преступления нацистов в Архангельской области геноцидом народов СССР

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелаге Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
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Ранее заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.
В частности, уточняется в сообщении, представленными суду доказательствами подтверждены факты нападения немецко-фашистской авиации и флота на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота.
Так, в результате авианалетов на населенные пункты области, а также от голода погибли не менее 19 тысяч человек. Нападениями на транспорт, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы городов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.
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