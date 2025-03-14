Суд признал геноцидом преступления нацистов в Архангельской области
Суд признал преступления нацистов в Архангельской области геноцидом народов СССР
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Областной суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Архангельской области в годы Великой Отечественной войны, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Архангельский областной суд удовлетворил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками на территории Архангельской области, в том числе архипелаге Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях, во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", - говорится в сообщении.
Ранее заявление было подготовлено и направлено в суд по поручению генерального прокурора Игоря Краснова.
В частности, уточняется в сообщении, представленными суду доказательствами подтверждены факты нападения немецко-фашистской авиации и флота на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота.
Так, в результате авианалетов на населенные пункты области, а также от голода погибли не менее 19 тысяч человек. Нападениями на транспорт, железнодорожную инфраструктуру и жилые кварталы городов Архангельска и Молотовска (ныне Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.