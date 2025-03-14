https://ria.ru/20250314/genotsid-2004893210.html

Первые итоги исследования политики геноцида Третьего рейха огласят к 9 мая

Первые итоги исследования политики геноцида Третьего рейха огласят к 9 мая - РИА Новости, 14.03.2025

Первые итоги исследования политики геноцида Третьего рейха огласят к 9 мая

Национальный центр исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) и Российское историческое общество (РИО) представят к 9 мая первые результаты совместных работ в РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T01:32:00+03:00

2025-03-14T01:32:00+03:00

2025-03-14T01:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

смоленская область

россия

смоленск

василий анохин

российское историческое общество

смоленский областной суд

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СМОЛЕНСК, 14 мар - РИА Новости. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) и Российское историческое общество (РИО) представят к 9 мая первые результаты совместных работ в рамках проектов по изучению документов Третьего рейха по реализации геноцида в отношении мирного населения, сообщила руководитель центра Елена Малышева. "Историческая справедливость - прежде всего это научные знания, это глубокое, научное исследование, работа, это обязательное условие восстановления и установления исторической справедливости… Совместно с Российским историческим обществом уже инициировано несколько проектов, связанных с изучением основополагающих документов Третьего рейха в формулировании и реализации геноцидальной политики. Эти документы и работа научная, глубокая, которая сейчас ведется, уверена, к 9 мая мы сможем презентовать первые результаты этой работы", - сказала Малышева на встрече с журналистами-участниками пресс-тура "По местам памяти и славы". Другими элементами доказательства исторической справедливости глава центра назвала архивные документы, места памяти, работу молодежи и непрофессиональных историков в "Архивном десанте" и межпоколенческий диалог, в том числе реализуемый в рамках программы "Общественный дозор". Малышева уточнила, что участники программы выступают за сохранение мест памяти и ведут работу по их обнаружению. Она отметила, что в Смоленской области инициативные группы программы уделили особое внимание лагерю для советских военнопленных "Дулаг 126", который теперь имеет особый мемориальный статус, не позволяющий застраивать это место. В свою очередь губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил, что оккупация региона длилась более двух лет. На территории области нацисты развернули 67 концлагерей, а сам Смоленск был фактически стерт с лица земли, подчеркнул глава региона. "По праву Смоленский суд принял независимое справедливое решение о том, что это был геноцид", - подчеркнул Анохин. Смоленский областной суд 19 июля 2023 года установил факт геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в отношении не менее 540 тысяч советских граждан на территории всего региона в период оккупации с 1941 по 1943 годов. В частности, нацисты убили 88,3 тысячи мирных жителей, 330,8 тысячи военнопленных и угнали в рабство 121 тысячу человеку. Материальный ущерб смоленским городам и селам по нынешнему курсу составляет 17 триллионов рублей.

https://ria.ru/20250314/dokumenty-2004889511.html

https://ria.ru/20250116/arkhiv-1993931168.html

смоленская область

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80-летие победы в великой отечественной войне, смоленская область, россия, смоленск, василий анохин, российское историческое общество, смоленский областной суд, общество