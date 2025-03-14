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Подозреваемый в убийстве Ганула оказался старшим лейтенантом ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
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18:58 14.03.2025 (обновлено: 20:22 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ganul-2005098978.html
Подозреваемый в убийстве Ганула оказался старшим лейтенантом ВСУ
Подозреваемый в убийстве Ганула оказался старшим лейтенантом ВСУ - РИА Новости, 14.03.2025
Подозреваемый в убийстве Ганула оказался старшим лейтенантом ВСУ
Украинское издание "Страна.ua" сообщило фамилию и звание подозреваемого в убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T18:58:00+03:00
2025-03-14T20:22:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
украина
одесса
алексей гончаренко
геннадий труханов
россия
игорь клименко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило фамилию и звание подозреваемого в убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве националиста. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад."Убивший Ганула дезертир имел звание старшего лейтенанта, об этом он сказал при задержании. Его зовут Сергей Шалаев, 1978 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания. Мужчина на ролике заявляет, что его зовут Сергей Сергеевич, он имеет звание старшего лейтенанта. В ходе допроса Шалаев заявил о наличии у него пистолета Макарова и ручной гранаты.Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"**. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20250314/zelenskij-2005091373.html
https://ria.ru/20250314/podozrevaemyj-2005110439.html
https://ria.ru/20250314/ganul-2005008655.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Кадры с подозреваемым в убийстве Ганула
Украинские СМИ публикуют видео, в котором подозреваемый в убийстве Ганула называет себя Сергеем Шалаевым, он якобы ранее был старшим лейтенантом ВСУ
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РИА Новости
1
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, украина, одесса, алексей гончаренко, геннадий труханов, россия, игорь клименко, правый сектор
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Одесса, Алексей Гончаренко, Геннадий Труханов, Россия, Игорь Клименко, Правый сектор
Подозреваемый в убийстве Ганула оказался старшим лейтенантом ВСУ

Опубликовано видео, где подозреваемый в убийстве Ганула называет себя офицером

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" сообщило фамилию и звание подозреваемого в убийстве радикального украинского националиста и организатора поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула, им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев.
Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве националиста. В МВД Украины также подтвердили, что задержанный дезертировал из ВСУ меньше месяца назад.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Зеленский лично озаботился делом об убийстве националиста Ганула
Вчера, 18:42
«
"Убивший Ганула дезертир имел звание старшего лейтенанта, об этом он сказал при задержании. Его зовут Сергей Шалаев, 1978 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского издания. Мужчина на ролике заявляет, что его зовут Сергей Сергеевич, он имеет звание старшего лейтенанта. В ходе допроса Шалаев заявил о наличии у него пистолета Макарова и ручной гранаты.
Ганул - организатор беспорядков у Дома профсоюзов в Одессе и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Подозреваемый в убийстве националиста Ганула дезертировал из ВСУ
Вчера, 19:54
Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"**. После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов.
После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
** Организация признана террористической и запрещена в России
Место убийства организатора беспорядков у Дома профсоюзов Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Появилось видео с места убийства Ганула
Вчера, 14:00
 
В миреВооруженные силы УкраиныУкраинаОдессаАлексей ГончаренкоГеннадий ТрухановРоссияИгорь КлименкоПравый сектор
 
 
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