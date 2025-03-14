https://ria.ru/20250314/g7-2004905719.html

СМИ: проект коммюнике саммита G7 не упоминает новые санкции против России

СМИ: проект коммюнике саммита G7 не упоминает новые санкции против России - РИА Новости, 14.03.2025

СМИ: проект коммюнике саммита G7 не упоминает новые санкции против России

Проект итогового коммюнике саммита министров иностранных дел "Большой семерки" не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, передает... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:44:00+03:00

2025-03-14T05:44:00+03:00

2025-03-14T06:29:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Проект итогового коммюнике саммита министров иностранных дел "Большой семерки" не содержит упоминания о возможных новых санкциях против России, передает агентство Рейтер, в распоряжение которого попал текст документа. Саммит глав МИД стран G7 проходит в четверг на зимнем курорте Ла-Мальбе в канадской провинции Квебек. "В проекте, который значительно короче ноябрьского заявления, приветствуются усилия США (на переговорах - ред.) в Джидде и приверженность Украины немедленному прекращению огня. В нем содержится призыв к России "безоговорочно" следовать ему", - сообщает агентство. Рейтер при этом подчеркивает, что в полученном им тексте коммюнике "нет упоминаний возможных новых санкций против России". Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что в проекте заявления по итогам встречи глав МИД G7 в Канаде нет формулировок с осуждением действий РФ на Украине. При этом упоминалось, что стороны, возможно, не достигнут консенсуса по этому документу, из-за чего могут остаться без совместного заявления.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин в среду заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250314/sanktsii-2004891527.html

https://ria.ru/20250313/bessent-2004817018.html

https://ria.ru/20250313/peskov-2004820671.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, g7, в мире